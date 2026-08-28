Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para una semana vibrante de cultura, arte y bienestar, ofreciendo una diversidad de actividades entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre de 2026, aptas para todas las edades y gustos. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), tanto ciudadanos como visitantes podrán disfrutar de conciertos, teatro, literatura, festivales y exposiciones, en una apuesta por resaltar la riqueza artística y comunitaria de la capital colombiana.

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Uno de los puntos más destacados de la programación es la Semana del Bienestar Bogotá: Cultura y Salud para Vivir Mejor, que inicia el 29 de agosto y se extiende hasta el 6 de septiembre. Según información de la SDCRD, durante estos nueve días se realizarán más de 100 actividades gratuitas impulsadas por expertos de Iberoamérica, Europa, Estados Unidos y África. El propósito es profundizar el vínculo entre arte, recreación, deporte y salud, haciendo especial énfasis en el bienestar integral y la salud mental. El evento ofrecerá desde experiencias al aire libre, como caminatas meditativas en el Jardín Botánico, hasta ferias de emprendimiento y conciertos sinfónicos.

La agenda cultural también incluye experiencias únicas como la Feria de Emprendedores de Bienestar, la Expo Cuento Bogotano con el Club de Lectura Nómada, encuentros literarios en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo, laboratorios de poesía en el Tunal, obras de teatro como ‘La muñeca y el petardo’, y recitales musicales de Gustavo Santaolalla y jóvenes talentos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Espacios como La Media Torta serán epicentro del Festival Orígenes 2026, con música de Colombia y México enfocada en raíces y saberes ancestrales.

El acceso a muchas actividades es gratuito o de bajo costo, con algunas experiencias que requieren inscripción previa por cupo limitado. Las presentaciones corales, conciertos de la Filarmónica de Bogotá y recitales en museos como el MAMBO, están pensados para públicos diversos, desde niños hasta adultos mayores. Las propuestas, seleccionadas en el marco del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024–2027, resaltan la apuesta de la ciudad por la cultura y el bienestar.

Este conjunto de eventos no solo celebra el aniversario de Bogotá, sino que convierte la ciudad en un escenario de encuentro, reflexión y goce colectivo, donde la cultura y la creatividad fortalecen los lazos de comunidad y promueven el bienestar ciudadano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los eventos gratuitos imperdibles en Bogotá durante la semana del bienestar 2026?

Entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre de 2026, destacan más de 100 actividades gratuitas como caminatas meditativas en el Jardín Botánico, la experiencia colectiva de meditación y música en La Santamaría, la Feria de Emprendedores, laboratorios literarios y poéticos, el Festival Orígenes en La Media Torta, conciertos corales y sinfónicos, así como encuentros de arte y danza, según la SDCRD.

¿Cómo acceder a las actividades de la Semana del Bienestar Bogotá y cuáles requieren inscripción?

La mayoría de las actividades tienen entrada libre hasta completar aforo; sin embargo, algunas experiencias, debido a su carácter inmersivo o espacios limitados, requieren inscripción previa, lo cual se indica en la programación completa publicada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Se recomienda consultar anticipadamente las condiciones particulares de cada evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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