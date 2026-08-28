Por: Portal Bogotá

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La Plaza Cultural La Santamaría será este domingo 30 de agosto de 2026, a las 10:00 a. m., el escenario de una experiencia única que integra meditación, música y encuentro colectivo en el marco de la Semana del Bienestar Bogotá: Cultura y Salud para Vivir Mejor. Organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, junto con socios como Hearth Summit Bogotá y Vive + y Mejor, la jornada se destaca por abrir un espacio gratuito destinado a promover el bienestar a través de la cultura y el arte, según la programación oficial de la ciudad.

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La actividad contará con la guía de Natalia Suárez, fundadora de Buddhi om, quien dirigirá una sesión de meditación abierta a toda la ciudadanía, sin distinción de creencias, edad o género. El objetivo central es propiciar una pausa en la rutina bogotana, posibilitando la conexión con la respiración y la música en un marco seguro y colectivo. Esta propuesta no solo invita a detenerse, sino también a compartir y experimentar la música como herramienta de bienestar y conexión. De acuerdo con la información consignada por el portal institucional, la música será uno de los ejes clave de la jornada.

Manuela Mejía presentará Un Viaje en Kalma, una experiencia que fusiona música en vivo, meditación y reflexiones personales. Su propuesta une mantras y sonidos ancestrales provenientes de América, Medio Oriente e India con melodías contemporáneas, estableciendo así un puente sonoro entre tradiciones y modernidad. La intención es que las personas encuentren cercanía y acceso a la meditación a partir de referencias musicales diversas.

Por su parte, Alejandro Flórez, músico y coach terapéutico, ofrecerá la experiencia sonora Buscando al Río. Durante cerca de veinte minutos, el público se integra de forma activa, participando en cantos colectivos, ejercicios de respiración y movimientos que buscan reconocer, a través de la música, lo que compartimos como seres humanos. Esta integración convierte a la audiencia en protagonista del evento, explorando la importancia del cuerpo y la energía colectiva, en palabras de los organizadores.

Este encuentro hace parte de un calendario más amplio: durante nueve días, del 29 de agosto al 6 de septiembre, Bogotá desarrollará actividades que exploran la relación entre arte, salud y bienestar, incluyendo talleres, conversaciones y otras experiencias abiertas a la ciudadanía. La invitación, según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, es a vivir estas jornadas y descubrir el impacto de la cultura y la música como factores de bienestar y encuentro ciudadano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades incluye la Semana del Bienestar Bogotá para fortalecer el bienestar ciudadano?

De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Semana del Bienestar Bogotá ofrece talleres, experiencias de movimiento, jornadas de meditación, música en vivo, conversaciones y diversas propuestas artísticas. Estas actividades buscan explorar la relación entre cultura, arte, salud y bienestar, y se desarrollan entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre, con entrada libre para la ciudadanía.

¿Quiénes son los artistas que participarán en la experiencia de meditación y música en La Santamaría?

Según la programación oficial, la actividad estará guiada por Natalia Suárez, fundadora de Buddhi om, y contará con la participación musical de Manuela Mejía, con su propuesta Un Viaje en Kalma, así como de Alejandro Flórez, quien presentará Buscando al Río. Cada artista ofrece una experiencia que integra meditación, música ancestral y contemporánea, con énfasis en la participación colectiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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