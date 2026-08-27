Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La capital de Colombia se prepara para celebrar su aniversario con una serie de actividades especiales, entre las que destaca la Ciclovía Nocturna de este jueves 27 de agosto de 2026. De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), este emblemático evento permitirá a los bogotanos recorrer 94 kilómetros de vías habilitadas para el tránsito de bicicletas, patines y peatones desde las 6:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. Esta jornada forma parte tanto de la agenda del Festival de Verano 2026 como de la programación por los 488 años de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

Según datos del IDRD, los corredores seleccionados incluyen sectores emblemáticos del norte, centro y sur de la capital, como la avenida Boyacá, la avenida carrera 15, la carrera Séptima y la calle 26, así como zonas de la calle 116, la calle 147 y la avenida calle 170. En el centro se destacan la calle 72, la avenida El Dorado y la carrera 60, mientras que en el sur participan tramos de la carrera 50 y la calle 17 Sur, lo que facilita el acceso y la participación de habitantes de distintas localidades.

Las autoridades han anunciado medidas especiales de seguridad para el evento. Desde las 3:30 p. m., el Sistema Distrital de Atención de Emergencias activará el Puesto de Mando Unificado (PMU) en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. El C4 es el centro desde el cual se coordinan respuestas a emergencias y se monitorean situaciones de seguridad en tiempo real, garantizando una atención inmediata ante cualquier imprevisto que se presente durante la jornada.

La Ciclovía Nocturna también será escenario de actividades culturales y recreativas en alianza con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD). Se llevará a cabo el Ciclopaseo Distritos Creativos, conectando la Plaza de Bolívar con la calle 60 a través de la carrera Séptima, con paradas culturales en puntos icónicos como el Parque Santander y el Parque de los Hippies, donde estará presente el ‘CEFE MÓVIL’.

Además, la jornada será la plataforma para la estrategia ‘Del piropo al acoso’, dirigida a transformar la cultura y prevenir el acoso callejero hacia mujeres y niñas en la ciudad. Coordinada entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y otras entidades, esta iniciativa invita a identificar aquellas conductas que afectan la convivencia y la seguridad en el espacio público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué tramo tendrá la Ciclovía Nocturna en Bogotá el jueves 27 de agosto de 2026?

El evento incluirá 94 kilómetros habilitados que atraviesan sectores del norte, centro y sur de Bogotá. Entre los principales corredores estarán la avenida Boyacá, la carrera Séptima y la avenida calle 26. Esto permitirá que habitantes de distintas zonas puedan sumarse a la Ciclovía Nocturna y disfrutar del espacio público en una experiencia recreativa y segura, según información del IDRD.

¿Qué es el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Bogotá?

El C4 es el centro distrital encargado de articular capacidades tecnológicas, operativas y humanas para coordinar respuestas ante emergencias y manejar situaciones de seguridad en tiempo real en Bogotá. Allí se monitorean eventos masivos, como la Ciclovía Nocturna, para brindar una atención eficaz y garantizar el bienestar ciudadano, de acuerdo con lo indicado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z