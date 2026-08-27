Los conductores que habitualmente recurren a los servicios de valet parking en Bogotá cuentan desde ahora con una nueva herramienta tecnológica para blindarse frente a la informalidad. La Secretaría Distrital de Movilidad anunció la implementación oficial de un distintivo provisto con un código QR, diseñado específicamente para que la ciudadanía pueda verificar en tiempo real si el establecimiento encargado de custodiar su vehículo opera bajo la legalidad y cuenta con el aval institucional requerido.

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De acuerdo con la información oficial divulgada por el Distrito, el sello estará visible en los lugares autorizados de la capital. Al escanear el código QR con cualquier dispositivo móvil, el sistema redirige automáticamente al usuario hacia la plataforma del Registro Distrital de Estacionamientos, donde es posible corroborar los datos del punto y consultar su ubicación exacta en un mapa interactivo. Las autoridades recordaron que actualmente la ciudad cuenta con un panorama muy reducido de legalidad en este sector, pues solo existen 22 puntos autorizados en todo el territorio: 18 de ellos operados por Vale-T-Zone S.A.S. – Parking Point y cuatro a cargo de Valet 99 S.A.S. – Parking Solutions. Ante este escenario, la recomendación técnica es tajante: “Verificar la presencia del sello y escanear el código QR antes de entregar el vehículo”.

El modelo operativo del valet parking establece que la recepción debe realizarse por parte de un operador debidamente acreditado en un punto autorizado de la vía pública, desde donde el automóvil es conducido hacia un parqueadero formalmente habilitado para retornar al finalizar el servicio. No obstante, el Distrito advirtió con firmeza que los puntos de recepción en la calle no funcionan como estacionamientos, por lo que un vehículo no puede permanecer allí por un lapso superior a cinco minutos, aclarando además que disponer circunstancialmente de un espacio en la vía no otorga ninguna habilitación automática para prestar el servicio sin los permisos de ley.

La ofensiva institucional no se limita a la autorregulación, sino que va acompañada de rigurosos operativos de control ejecutados en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá y las alcaldías locales. El balance consolidado entre el año 2025 y lo corrido de 2026 arroja un total de 57 operativos de inspección, los cuales han dejado un saldo de 584 comparendos impuestos, 99 vehículos inmovilizados por abandono o mal parqueo en el espacio público, y 71 suspensiones o levantamientos de puntos que operaban de manera irregular al margen de la normativa distrital.

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