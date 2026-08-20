Por: Noticiero 90 minutos

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El Centro Comercial Chipichape de Cali informó que sigue trabajando intensamente en las labores de adecuación que se requieren para poder recibir de nuevo a sus visitantes, luego de los daños sufridos por el potente terremoto que sorprendió a la ciudad. Según el comunicado oficial difundido por el propio centro comercial, actualmente no existen afectaciones estructurales en sus instalaciones y se están desarrollando acciones preventivas y de reparación para asegurar que el regreso de usuarios y clientes se pueda hacer bajo condiciones óptimas de seguridad.

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En una reciente visita del noticiero 90 Minutos a las instalaciones de Chipichape, se evidenció el avance de las intervenciones, las cuales incluyen la demolición de una parte de la infraestructura en la zona de parqueaderos. De acuerdo con la información entregada por la administración, estos trabajos buscan fortalecer la seguridad y eliminar cualquier riesgo que pueda persistir, aunque no se hayan encontrado daños estructurales en el inmueble.

La gerencia de Chipichape dejó claro en su comunicado que “Chipichape no presenta afectaciones estructurales. Actualmente realizamos adecuaciones de mampostería y trabajos preventivos para garantizar condiciones seguras antes de abrir nuestras puertas”. Esto implica que los arreglos se concentran en la mampostería, es decir, en los elementos de ladrillo y cemento que no afectan el soporte principal del edificio, pero que sí pueden representar riesgos menores para visitantes y empleados si no se atienden a tiempo.

Durante el cierre temporal, el centro comercial mantiene contacto con sus usuarios a través de distintos canales de comunicación y ha recibido múltiples mensajes de apoyo, que la administración agradeció públicamente. Además, destacó el compromiso que tiene con la protección de sus trabajadores y del público, enfatizando en sus más de 30 años de historia en la ciudad.

Por ahora, no se ha confirmado una fecha específica para la reapertura. La dirección de Chipichape repite el mensaje de que se permitirá el ingreso solo cuando las intervenciones concluyan por completo y se cumpla con todos los estándares de seguridad, reafirmando: “Muy pronto volveremos a encontrarnos”. Entre tanto, continúan los trabajos preventivos y las zonas intervenidas permanecen restringidas al acceso del público, tal como lo documentó 90 Minutos en imágenes recientes donde se pueden observar máquinas y materiales empleados en la obra.

¿Cuándo podría reabrir el centro comercial Chipichape después del terremoto en Cali?

De acuerdo con la información compartida por Chipichape, aún no existe una fecha oficial para la reapertura. El centro comercial ha señalado que sigue trabajando en las adecuaciones necesarias y retomará el servicio al público únicamente cuando las condiciones de seguridad estén plenamente garantizadas. Se espera que esta reapertura ocurra pronto, pero todo dependerá del avance y la culminación de los trabajos en curso.

¿El centro comercial Chipichape sufrió daños estructurales tras el terremoto?

Según el comunicado emitido por el mismo centro comercial y los reportes del noticiero 90 Minutos, Chipichape no registró afectaciones estructurales. Las labores actuales se concentran en adecuaciones de mampostería y reparaciones de áreas específicas, como la zona de parqueaderos, para cumplir con estrictos estándares de seguridad antes de permitir el regreso de visitantes. El enfoque preventivo refuerza la tranquilidad para quienes acuden habitualmente a este lugar emblemático de Cali.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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