Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La justicia sorprendió este lunes al municipio de Ataco, en el Tolima, tras dictar detención domiciliaria para el actual alcalde, Héctor Fabio Muñoz Briñez, y el exalcalde, Miller Aldana Castro, en el marco de una investigación por presuntas anomalías en un proyecto de saneamiento rural financiado con $21.550 millones.

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Según información del Juzgado Primero Penal Municipal de Chaparral, la decisión de la detención domiciliaria responde a señalamientos por posibles irregularidades en la adjudicación y ejecución de un contrato que buscaba la construcción de 1.170 baterías sanitarias en sectores rurales de Ataco. Este proyecto se financió con recursos de regalías, destinados exclusivamente a mejorar las condiciones de vida en el campo.

De acuerdo con la Fiscalía, existen pruebas y elementos que despertaron dudas sobre la legalidad de los procedimientos contractuales y la transparencia en el manejo de los fondos. Por esta razón, los representantes del ente acusador han solicitado una medida más estricta. Insisten en que tanto Héctor Fabio Muñoz Briñez como Miller Aldana Castro deberían ser trasladados a un centro carcelario, alegando la gravedad de los hechos que se investigan.

Los abogados de ambos funcionarios han salido en defensa de sus representados, argumentando que no existen los méritos suficientes para medidas más severas y han anunciado la apelación de la restricción de la libertad. Mientras tanto, la Fiscalía también apeló la decisión, en busca de que el juez de segunda instancia la modifique y ordene su traslado a prisión. El proceso, por tanto, continúa abierto, a la espera de una definición de fondo sobre la situación jurídica de los mandatarios y del contratista Rodolfo Fajardo, quien también está involucrado en la causa.

Este caso volvió a enfocar la atención pública y judicial en el manejo de los millonarios recursos destinados al saneamiento básico en zonas rurales de Ataco, así como las dificultades de control y transparencia que han rodeado proyectos financiados con regalías. Sin embargo, resulta fundamental recordar que tanto Muñoz Briñez como Aldana Castro conservan su derecho a la defensa y la presunción de inocencia, principios esenciales hasta que exista una sentencia definitiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué detuvieron en casa al alcalde y exalcalde de Ataco, Tolima?

La detención domiciliaria de Héctor Fabio Muñoz Briñez y Miller Aldana Castro fue decretada por el Juzgado Primero Penal Municipal de Chaparral debido a presuntas irregularidades en un contrato de $21.550 millones, destinado a construir 1.170 baterías sanitarias en zonas rurales de Ataco. Según la Fiscalía, existen elementos que justifican la medida, aunque tanto la defensa como el ente acusador han apelado en busca de una decisión más favorable para cada parte.

¿Cuál es el alcance del proyecto de saneamiento rural investigado en Ataco?

El proyecto bajo investigación pretendía construir 1.170 baterías sanitarias para el sector rural de Ataco, financiado con recursos de regalías por $21.550 millones. El objetivo era mejorar las condiciones de vida en el campo, pero la investigación busca establecer si hubo irregularidades en la contratación y ejecución de estas obras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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