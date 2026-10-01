El primer gol del nuevo proceso de la Selección Colombia lo marcó Luis Javier Suárez, quien si bien no tuvo un buen Mundial, sí ha tenido grandes actuaciones con el Sporting y eso lo confirmó con la ‘Tricolor’ en el compromiso contra México.

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Este fue el gol del delantero colombiano:

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De hecho, se espera que el colombiano sea una de las bases de Néstor Lorenzo pensando en los siguientes retos del combinado nacional, pero más allá de eso, el equipo del futbolista, el Sporting, llamó a la Federación Colombiana de Fútbol para hablar con Lorenzo.

Así lo reportó el medio A Bola de Portugal, el cual aseguró que el pedido estuvo en manejarle los minutos al jugador para que no vaya a tener problemas físicos que le impidan jugar los próximos compromisos con su club.

“El Sporting está en contacto con la Federación Colombiana respecto a Luis Suárez, tratando de convencer al entrenador Néstor Lorenzo de que no sobrecargue al delantero en los próximos partidos”, dijo el medio citado.

Y agregó: “No solo son los directivos del Sporting quienes están haciendo esto, sino que también el propio futbolista está intentando hacerle entender a Néstor Lorenzo que estos partidos, que se disputarán en Estados Unidos, son, a todos los efectos, de carácter amistoso, y que el club tiene un reto muy exigente el día 9 contra el SC Braga”.

De esta manera, si el técnico toma en cuenta el pedido del club portugués, se estima que el jugador juegue más poco en los dos compromisos restantes, que serán frente a Paraguay y Perú, por lo que el titular podría ser Kevin Viveros, quien ya contó con minutos en ese partido contra México.

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Cuándo son los partidos de Colombia

De esta manera, la Selección Colombia jugará de la siguiente manera los partidos restantes:

Colombia vs. Paraguay: viernes 2 a las 7:00 de la noche.

Colombia vs. Perú: martes 6 a las 10:00 de la noche.

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