El pasado 15 de septiembre, el futbolista colombiano James Rodríguez anunció que no seguiría vistiendo la camiseta de la Selección Colombia, pues después de más de una década representando al país consideró que era el momento de dar un paso al costado para que lleguen nuevas generaciones.

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El jugador dio un paso al costado luego de ser uno de los futbolistas más determinantes en la historia del combinado nacional, pues de su mano el equipo clasificó a tres Mundiales, jugó una final de Copa América, fue el segundo máximo goleador del equipo sin ser delantero y mucho más.

#SeleccionColombia ♬ original sound – Pulzo Deportes @pulzodeportes James Rodríguez no seguirá vistiendo la camiseta de la Selección Colombia 🇨🇴 🥲 Se va uno de los mejores jugadores en la historia del combinado Tricolor. En datos: – 126 partidos – 31 goles – Participación en 3 mundiales: Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. – Goleador del Mundial 2014. – Premio Puskas de 2014. – En Copa América: tercer puesto en 2016 y 2021. Segundo puesto en 2024. – Mejor jugador Copa América 2024. #JamesRodriguez

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Ahora, muchos hinchas aseguran que debería tener una gran despedida por todo lo que hizo con el combinado nacional, a lo que el técnico Néstor Lorenzo le abrió la puerta.

En la rueda de prensa previa al partido contra México, el técnico se refirió al jugador colombiano y dijo: “James es un jugador activo todavía, él decidirá cuándo y dónde será su despedida. Y la selección seguramente estará abierta en estas fechas FIFA, sobre todo de amistosos, para conversar esa posibilidad”.

Ahora, sobre cómo reemplazar a este jugador y a Juan Fernando Quintero, el técnico agregó: “Sin duda que la categoría de James, de Juanfer, de esos jugadores, no la tiene cualquiera y no la aplica cualquiera. A lo mejor hay jugadores con mucha calidad pero la adaptación a la Selección hace que tengan que decidir el momento de cómo y cuándo ejecutar alguna jugada magistral. Vamos a seguir con la misma idea, tratando de mejorar”.

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Ante esto, todo indica que si hay despedida sería en el compromiso contra Chile en Cali que será en noviembre, un juego con un fondo social porque lo que se reúna será destinado a los afectados por el terremoto del 10 de agosto.

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