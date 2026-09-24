James Rodríguez tomó una sorpresiva decisión al regresar a Colombia a sus 35 años, pues luego de muchas idas y vueltas, el mediocampista finalmente regresó para jugar con Atlético Nacional a partir del segundo semestre de 2026.

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Sin embargo, esto fue muy sorpresivo porque el jugador había manifestado su deseo de no volver al país, además de que estuvo muy cerca de llegar al fútbol italiano, pero al final esa oportunidad se cayó al último minuto.

En diálogo con Radio Napoli, el director deportivo de Avellino, Marco Aiello, explicó qué pasó y por qué finalmente el futbolista no decidió jugar con el cuadro italiano.

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“¿James Rodríguez? La operación comenzó a mediados de agosto. Vimos la disponibilidad para cerrar el trámite. El chico prefería encontrar una liga de primera división, tal vez en Europa o en Sudamérica. Luego, además, nuestro delantero se lesionó, por lo que nos centramos en la operación Cheddira”, dijo el dirigente.

Y agregó: “Después me reuní de nuevo en Milán con los agentes del colombiano, que había dado luz verde al traspaso. El club estaba dispuesto. Pero al final intervino el Atlético Nacional de Medellín y prefirió quedarse allí en Colombia. Estamos contentos de haber demostrado que estamos al tanto también para este tipo de operaciones”.

De esta manera, James se sumó a Nacional y ya sumó sus primeros minutos, primero contra Inter de Bogotá, partido en el que sumó una asistencia, y luego contra Llaneros en la derrota en Villavicencio.

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Ahora, el futbolista, exjugador de la Selección Colombia, espera ser importante en el primer gran reto que tendrá en el campeonato, recordando que se mide contra Millonarios este jueves, 24 de septiembre, a partir de las 7:30 de la noche, hora colombiana, partido que se jugará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

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