Mientras que Millonarios confirmó la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado para el partido contra Atlético Nacional, James Rodríguez reapareció luego de los quebrantos de salud mencionados por su técnico Lucas González.

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Las alarmas del cuadro verdolaga se encendieron luego del malestar que atravesó el volante cucuteño en las últimas horas; sin embargo, todo parece encaminado a su presencia en la lista de convocados para el duelo estelar en el Atanasio Girardot.

Este miércoles, James entrenó con normalidad y Atlético Nacional publicó un video donde se ve al futbolista sonriente entrando al campo de entrenamiento en la sede de Guarne.

De esta manera quedaría prácticamente confirmada la presencia de James Rodríguez en la lista de convocados de Nacional para el clásico contra Millonarios.

🟢⚪ Último entrenamiento verdolaga previo al juego ante Millonarios.

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📽️ @nacionaloficial pic.twitter.com/llPZ3oWYyj — NOTICIAS DEL VERDE (@NOTICIASDEVERDE) September 23, 2026

Las dudas que existieron fueron manifestadas por su propio entrenador, Lucas González, en declaraciones para Blog Deportivo.

“No sé, alguna duda tengo todavía con James para el jueves contra Millonarios. Él se encuentra incómodo desde el punto de vista de salud, no sé si será un virus, pero en el entrenamiento del martes no ha estado ciento por ciento”, manifestó el DT.

La posible ausencia de James Rodríguez en el clásico de verdes y azules generó todo tipo de comentarios en redes sociales; sin embargo, la preocupación se esfumó cuando el volante cucuteño reapareció en entrenamiento este miércoles.

James ya ha jugado dos partidos con la camiseta de Atlético Nacional, pero todavía no ha podido debutar en el Atanasio Girardot.

Su oportunidad de presentar credenciales ante la hinchada es este jueves, enfrentando a Alberto Gamero y sus dirigidos.

El partido de Nacional vs. Millonarios está programado para iniciar sobre las 7:30 de la noche (hora de Colombia).

La transmisión oficial corre por cuenta de Win Sports+, además de la plataforma de Win Play para usuarios de dispositivos móviles.

¿Cómo va Atlético Nacional en la Liga Betplay 2026?

Atlético Nacional atraviesa un buen momento en la Liga BetPlay II-2026, ubicado entre los primeros lugares de la tabla y actualmente es cuarto.

El club antioqueño cerró el semestre pasado como campeón absoluto de la Liga BetPlay 2026-I, con 40 puntos y 13 victorias.

Para este segundo semestre, la dirigencia contrató a Lucas González como nuevo director técnico, presentado oficialmente el 9 de julio.

González llegó procedente de Deportes Tolima, equipo con el que fue finalista y clasificó a octavos de Copa Libertadores.

El entrenador bogotano debutó en Liga el 2 de agosto, goleando 3-0 a Jaguares en condición de visitante.

Ese resultado marcó el inicio oficial de su gestión, tras el aplazamiento del primer partido frente a Boyacá Chicó.

El 29 de agosto, en la fecha 8, Nacional venció 5-1 a Alianza en Valledupar, resultado que lo consolidó como segundo.

Con esa victoria, el equipo verdolaga llegó a 12 puntos, superado únicamente por América de Cali en ese momento.

El once dirigido por González se mantuvo invicto durante buena parte del arranque del segundo semestre del campeonato.

El 17 de septiembre, Nacional derrotó 3-2 a Independiente de Bogotá, en partido adelantado de la fecha 13.

Ese triunfo incluyó una asistencia del capitán James Rodríguez, quien regresó recientemente al fútbol colombiano tras su fichaje.

Con ese resultado, el equipo se metió de lleno en la disputa por los primeros lugares del campeonato, a pesar de la derrota 2-0 contra Llaneros.

La delantera cuenta con Alfredo Morelos como referente ofensivo, autor de varios goles durante el segundo semestre de 2026.

Andrés Sarmiento y Marlos Moreno también han aportado goles importantes bajo el esquema propuesto por Lucas González.

Nacional aún tiene pendiente su compromiso frente a Boyacá Chicó, aplazado originalmente por la primera fecha del torneo.

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