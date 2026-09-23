En la tarde de este miércoles, 23 de septiembre, justo antes de viajar a Medellín, Millonarios dio a conocer la lista de convocados de jugadores que enfrentarán a Atlético Nacional en la fecha 12 de la Liga BetPlay, un compromiso que se disputará en el estadio Atanasio Girardot.

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Entre los viajeros aparecen varios nombres importantes, como el de David Mackalister Silva, Daniel Ruiz, Leonardo Castro y más, pero hay una ausencia que llama potencialmente la atención: Juan Guillermo Cuadrado.

Estos son los convocados:

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¡TODOS UNIDOS! ¡VAMOS MILLONARIOS! 🔥Ⓜ️💪 ▶️ Estos son los convocados, presentados por @CervezaAndinaCo, para enfrentar a Atlético Nacional. pic.twitter.com/Dyj3xQcFp0 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 23, 2026

Y es que la sorpresa es que Millonarios hizo todo lo posible para que la sanción no la tuviera que pagar en Liga, sino en Copa justamente para poder jugar este encuentro, pero aunque la respuesta fue positiva, al final Gamero no convocó al jugador para el partido, por lo que no lo tendrá vs. Nacional y tampoco contra Barranquilla en la Copa Colombia.

Esta es una decisión más que sorpresiva que molestó a los hinchas de Millonarios, puesto que al final la gestión que se hizo no fue inteligente porque de no haberla hecho, cumpliría su sanción luego del partido con Boyacá Chicó y Nacional.

Ahora, minutos después el equipo quiso justificar de cierta manera la ausencia del jugador, asegurando que este miércoles apenas completó su segunda sesión con el equipo, pese a que hace una semana exacta fue presentado con el club. Por esto es que Gamero no lo habría convocado y prefiere que siga su preparación con la idea de que tenga mejores minutos en los siguientes partidos.

¡Dale Panita! 🔥💪⚡ Después de terminar su etapa de adaptación física, Juan Guillermo Cuadrado completó su segundo día de trabajos con el grupo. Ⓜ️ pic.twitter.com/18Wr6eBOIL — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 23, 2026

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De esta manera, el debut de Cuadrado no será contra Nacional este 24 de septiembre, sino el próximo 29 de septiembre contra Independiente Medellín, equipo del cual salió el futbolista hace varios años. Ese encuentro será también en Medellín a partir de las 8:05 de la noche.

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