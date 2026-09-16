Juan Cuadrado llegó a Millonarios con el fútbol en la cabeza y con un guiño especial para Radamel Falcao García. En su primer contacto con la prensa tras incorporarse al club bogotano, el experimentado volante reveló que sostuvo una conversación con el delantero colombiano y que no dudó en extenderle una invitación para que se sume al equipo embajador.

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En la rueda de prensa de su presentación, Cuadrado detalló cómo fue ese intercambio con Falcao: “Me felicitó, hablé con él y me dijo: ‘Oye, Juancito, ¿Cómo vas a ir en estos momentos ya que yo no estoy?’. Y yo le dije: ‘Pues, panita, todavía tiene la oportunidad, prepárese, póngase bien, y que acá con la ayuda de Dios, si lo quiere, acá lo esperamos para que juguemos juntos'”. El propio Cuadrado fue claro al señalar que la pelota ahora está en el campo del ‘Tigre’.

Más allá de esa puerta abierta a Falcao, el mediocampista también habló sobre sus primeras impresiones dentro de la estructura del club. Según describió, la organización institucional le ha facilitado la adaptación en todos los frentes, desde lo cotidiano hasta lo deportivo:

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“Lo que he visto, muy organizados, muy preparados. Están cubriendo hasta el más mínimo detalle para que tú solamente puedas pensar en estar bien y tener las condiciones para dar tu 100 %”. Cuadrado destacó que esa atención abarca aspectos como la búsqueda de vivienda y la orientación escolar para las familias de los jugadores.

En cuanto a su propio rendimiento dentro del terreno de juego, el volante reconoció con franqueza que, a sus 38 años, su perfil ha evolucionado. Ante la pregunta de un periodista sobre su posición ideal en el esquema táctico, respondió: “Ya obviamente con 38 años no tengo la velocidad de antes, pero yo creo que a medida que vaya entrenando y viendo obviamente el ‘profe’ dónde me ve como jugador y cómo le puedo aportar al equipo, voy a estar trabajando para eso. Pero yo creo que si me deja un poquito más cerca del área, donde no haga recorridos como tan largos, creo que también va a ser importante para mí poder ser determinante”.

¿Por qué se fue Falcao de Millonarios?

Cabe destacar que el futbolista colombiano ya estuvo durante un buen tiempo con el equipo bogotano, pero por la eliminación de la Copa Sudamericana y el tema de impuestos no pudo seguir en el club ‘Embajador’. Sin embargo, desde que se fue dejó la puerta abierta con la idea de algún día poder regresar.

(Ver también: [Video] Cuadrado había metido golazo hace poco en El Campín; ¿presagio para Millonarios?)

¿Cuándo debuta Cuadrado con Millonarios?

En cuanto al extremo, se le fue notificado que tiene una sanción de dos partidos por una expulsión en la Copa Italia en la temporada pasada, por lo que se perderá los siguientes partidos del cuadro ‘Embajador’.

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