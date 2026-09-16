En medio de múltiples sorpresas en el fútbol colombiano, Juan Guillermo Cuadrado asumió formalmente su nuevo reto deportivo con la camiseta de Millonarios este miércoles 16 de septiembre tras retornar al balompié nacional.

Sigue a PULZO en Discover

La contratación del experimentado futbolista antioqueño se oficializó inicialmente el pasado 10 de septiembre, quedando condicionada al cumplimiento satisfactorio de las pruebas médicas habituales y los trámites contractuales.

Superada con éxito la fase de revisión médica, el deportista quedó habilitado para integrarse a los entrenamientos dirigidos por el director técnico Alberto Gamero en la capital.

Durante el acto de presentación oficial, la figura con trayectoria europea expresó entusiasmo por competir nuevamente en la liga local y detalló sus aspiraciones profesionales para esta campaña.

“Estoy muy contento de llegar acá, a esta gran institución que tiene una grandísima historia. Estoy muy feliz de vestir estos colores”, expresó.

La destacada carrera internacional de Cuadrado representa una herramienta fundamental para guiar al plantel embajador durante los compromisos decisivos del torneo en curso.

¡Como te cuadra el Azul Panita! 💙⚡️🟦⚽️Ⓜ️ pic.twitter.com/9sBheUhP5y — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 16, 2026

El atacante analizó abiertamente su rol estratégico dentro del grupo, destacando la importancia del liderazgo constante: “Primeramente, experiencia. No solamente experiencia dentro del juego, sino también en el camerino”.

Tras permanecer cerca de dos décadas en ligas extranjeras, el jugador antioqueño alista su esperado debut oficial en las canchas de Colombia luciendo el uniforme albiazul.

Cuadrado resaltó la emoción de integrarse al proyecto deportivo y elogió el acompañamiento permanente que demuestra la hinchada en las diferentes plazas del país.

“Con ansias de poder jugar mis primeros minutos con Millonarios. La familia azul siempre ha sido increíble. En cualquier estadio se ve una mancha azul; no solo en Bogotá. Ellos son el jugador número 12”, manifestó.

De hecho, en conversación con los medios de comunicación confesó que no volvió al Deportivo Independiente Medellín, club de sus amores, porque allí ya habían hecho un esfuerzo grande por Juan Fernando Quintero.

Ahora, empieza un nuevo reto marcado por el regreso luego de muchos años a la competencia que le dio la oportunidad de llegar al fútbol de Europa y a la Selección Colombia.

¿En qué clubes jugó Juan Guillermo Cuadrado?

Juan Guillermo Cuadrado construyó una destacada trayectoria en el fútbol profesional, compitiendo en varias de las ligas más exigentes e importantes del continente europeo.

El polivalente futbolista antioqueño inició su carrera profesional en Colombia debutando con el Deportivo Independiente Medellín, club donde mostró sus primeras virtudes técnicas.

Su salto hacia el balompié internacional ocurrió al fichar por el Udinese de Italia, institución que facilitó su adaptación al exigente fútbol de la Serie A.

Posteriormente, el jugador se unió a préstamo al Lecce, equipo donde sumó minutos valiosos en cancha y consolidó su capacidad ofensiva como extremo por derecha.

Su rendimiento brillante llamó la atención de la Fiorentina, conjunto donde explotó su potencial futbolístico y se convirtió en uno de los mejores atacantes del torneo italiano.

El salto a la Premier League inglesa se concretó al ser transferido al Chelsea, escuadra con la que conquistó títulos locales durante su breve paso británico.

Tras su estancia en Inglaterra, retornó a Italia para incorporarse a la Juventus de Turín, club donde vivió el periodo más laureado de su carrera deportiva.

En el equipo turinés permaneció durante ocho temporadas consecutivas, ganando múltiples campeonatos de Serie A, Copas de Italia y Supercopas nacionales de forma recurrente.

Al concluir su largo y exitoso ciclo con la escuadra bianconera, el futbolista colombiano firmó un contrato profesional con el Inter de Milán.

Más adelante en su recorrido europeo, la carrera del atleta sumó un paso por el Atalanta de Bérgamo dentro del balompié de la máxima categoría italiana, donde cerró su etapa en el Pisa antes de volver a Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z