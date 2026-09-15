Hace casi una semana, Millonarios anunció uno de los bombazos del mercado de transferencias, pues en un movimiento de última hora anunció la llegada del histórico extremo colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien regresó al país luego de casi 20 años.

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(Ver también: Millonarios no se quedó atrás y está buscando un negocio ‘cuadrado’ para reforzar su nómina)

Este fue un movimiento más que sorpresivo porque Cuadrado había manifestado en varias oportunidades que no era el momento de regresar al país, pero luego firmó con el equipo ‘Embajador’ para potenciar la nómina de cara a este segundo semestre.

De hecho, de inmediato cogió un vuelo a Colombia, pero primero llegó a Medellín a resolver unos temas personales, para ya luego sí viajar a Bogotá con la idea de ser presentado y formalizar la vinculación con el club.

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Primera foto de Cuadrado en Bogotá

Es más, en las últimas horas la página @MemoriasDTablon publicó la primera foto del extremo colombiano en Bogotá:

Juan Guillermo Cuadrado

Llego hoy a Bogotá, llegó esta tarde en vuelo privado al aeropuerto de Guaymaral. 👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/Rg5iFKexhx — MDT Ⓜ️⚽🎙️ (@MemoriasDTablon) September 15, 2026

La idea es que este martes se haga los exámenes médicos y comience los entrenamientos con el equipo bogotano, pues lo que pretende el técnico Alberto Gamero es que debute lo más pronto posible, específicamente en el compromiso contra Boyacá Chicó que será el próximo sábado, 19 de septiembre, en Tunja a partir de las 2:00 de la tarde.

Este es un movimiento muy interesante porque el colombiano fue uno de los colombianos más regulares de los últimos años, recordando que fue figura en equipos muy importantes como la Juventus, Inter de Milán, Atalanta y muchos más.

(Ver también: [Video] Cuadrado había metido golazo hace poco en El Campín; ¿presagio para Millonarios?)

Hace cuánto no juega Juan Guillermo Cuadrado

Por lo pronto, el extremo debe entrar en una fase de reacondicionamiento, recordando que su último partido fue el pasado 23 de mayo, hace casi cuatro meses, en la derrota del Pisa frente a la Lazio por 2-1. En aquella oportunidad el colombiano jugó 19 minutos.

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