La Federación Colombiana de Fútbol anunció cómo será el calendario de partidos que tendrá la selección masculina de mayores para noviembre. La ‘Tricolor’ tendrá dos partidos contra Chile, de los cuales uno tendrá un significado trascendental.

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El primer juego entre colombianos y chilenos se llevará a cabo el viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Este encuentro será por un acto benéfico para atender la tragedia del terremoto; el dinero recaudado por boletería será donado para aportar a quienes resultaron afectados por el sismo.

“Por iniciativa de la Federación Colombiana de Fútbol, la taquilla recaudada en el Estadio Pascual Guerrero se destinará a las labores de reconstrucción y asistencia en las zonas damnificadas tras el devastador terremoto que afectó recientemente al territorio colombiano”, informó la FCF.

El segundo duelo de la Selección Colombia contra los australes será el martes 17 de noviembre, cuando visite el estadio Nacional de Santiago. Las horas de ambos partidos aún están por confirmarse.

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Por ahora, los hinchas ‘cafeteros’ están a la expectativa de la convocatoria para los amistosos entre septiembre y octubre que se disputarán en Estados Unidos.

El primer juego se llevará a cabo el 26 de septiembre contra México. El martes 2 de octubre hará lo mismo contra Paraguay, y el viernes 6 de ese mismo 6, cerrará la fecha Fifa contra Perú.

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