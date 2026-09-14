La Dimayor tendrá una asamblea el próximo lunes 21 de septiembre para analizar y tomar una decisión sobre la mejor oferta recibida por los derechos de televisión del fútbol colombiano.

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Según la información divulgada por el periodista Pipe Sierra, durante la reunión los clubes afiliados estudiarán las propuestas económicas y definirán qué empresa o canal se quedará con los derechos de transmisión.

Una vez tomada la decisión, se comunicará oficialmente si Win Sports mantiene los derechos o no.

La negociación ocurre en medio de un ambiente de tensión entre los equipos del fútbol colombiano.

De acuerdo con Sierra, existe una disputa silenciosa entre el denominado G8 y los otros 28 clubes que hacen parte de la Dimayor, lo que estaría relacionado con las posiciones frente al manejo de los derechos televisivos y los recursos que reciben los equipos.

El periodista también relacionó este escenario con la polémica generada recientemente alrededor del salario de James Rodríguez, uno de los principales referentes del fútbol colombiano.

La asamblea del 21 de septiembre será clave para conocer el futuro de las transmisiones del campeonato y podría marcar un cambio importante en el negocio de los derechos de televisión.

La decisión también permitirá conocer qué oferta convenció a los clubes y cómo quedará distribuido este importante ingreso para los equipos.

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