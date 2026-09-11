El dilema del dorsal de James Rodríguez en Atlético Nacional, sin la camiseta 10 disponible, pone sobre la mesa múltiples alternativas para el volante colombiano.

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La incorporación del capitán de la Selección Colombia a la nómina causó un verdadero remezón en el ámbito deportivo durante la temporada 2026 en la Liga Betplay.

La fanaticada verde aguarda con entusiasmo la participación en el fútbol profesional colombiano del referente más icónico del combinado patrio durante los últimos 12 de años.

Sin embargo, una restricción reglamentaria impedirá que el cucuteño luzca su tradicional dorsal 10 durante esta etapa en la escuadra antioqueña.

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El motivo obedece a que Edwin Cardona porta actualmente ese número y el reglamento oficial prohíbe alterar las numeraciones con el torneo en marcha.

Ante esta imposibilidad normativa, James Rodríguez requiere seleccionar una alternativa diferente al ’10’ dentro del catálogo de uniformes disponibles para afrontar el certamen.

Repasando su historial profesional con Banfield, el deportista utilizó los números 13 y 8, dígitos que hoy están asignados a Nicolás Rodríguez y Matheus Uribe.

Tampoco conseguirá portar la camiseta 19 que vistió en Porto y Everton, debido a que Juan Manuel Rengifo la tiene inscrita en la planilla oficial.

Igualmente, la casaca 16 empleada durante su segunda época con el Real Madrid está en manos del defensor central William Tesillo dentro del club.

Esta ocupación masiva de sus dígitos habituales limita sensiblemente las opciones numéricas para la indumentaria del mediocampista en el Atanasio Girardot, según Futbolred, que presentó las opciones.

No obstante, el número 5 para James Rodríguez en Atlético Nacional surge como una variante sumamente atractiva por constituir el número de su estreno con la selección absoluta colombiana.

Adicionalmente, dicho guarismo evoca el legado de Zinedine Zidane, uno de los máximos referentes futbolísticos del atacante durante su paso por la escuadra merengue.

Por otro lado, la camiseta 11 emerge como una solución lógica al haber sido su dorsal en el Bayern Múnich y mantener cercanía con el 10.

Existe además la alternativa del número 55, guarismo atípico que el cucuteño lució en las filas del São Paulo durante su paso por Brasil.

La directiva verdolaga deberá ratificar próximamente la elección definitiva de la indumentaria para el volante nacional en este nuevo reto de su carrera.

Lo único certero es que el icónico 10 permanecerá en manos de Cardona mientras James estrena una nueva identidad numérica en el balompié local.

Seguir la confirmación oficial del club permitirá conocer el dígito definitivo estampado en la camiseta del astro de la Selección Colombia para esta temporada.

¿En qué clubes ha jugado James Rodríguez?

James Rodríguez ha construido una extensa trayectoria deportiva defendiendo la camiseta de 13 clubes profesionales en 12 países del mundo.

El mediocampista inició su camino en el fútbol colombiano vistiendo la camiseta del Envigado F. C., donde hizo su debut oficial durante la temporada 2006.

Posteriormente dio el salto al balompié argentino tras vincularse al C. A. Banfield, escuadra con la que obtuvo el histórico campeonato de Primera División en 2009.

Su periplo por el continente europeo arrancó en Portugal con el F. C. Porto, institución donde cosechó múltiples trofeos nacionales y una UEFA Europa League.

Su rendimiento notable propició su traspaso al A. S. Monaco en la Ligue 1 de Francia antes de consolidarse en la élite del fútbol mundial.

Luego de ser el goleador de la Copa Mundial de 2014, el Real Madrid C. F. confirmó su contratación formal para integrar la plantilla del cuadro español.

En la escuadra merengue conquistó dos trofeos de la UEFA Champions League y dos títulos de Liga durante sus diversas etapas en el plantel.

Durante su estancia en Europa estuvo cedido en el Bayern Múnich, logrando conquistar dos campeonatos de la Bundesliga en el balompié alemán.

Posteriormente llegó a la Premier League de Inglaterra para jugar con el Everton F. C. bajo la conducción técnica del entrenador italiano Carlo Ancelotti.

Más adelante continuó su recorrido internacional incorporándose a las filas del Al-Rayyan S. C. en la liga profesional de Catar. De regreso al Viejo Continente militó en las filas del Olympiacos F. C. de Grecia antes de confirmar su retorno hacia Sudamérica.

En territorio brasileño defendió los colores del São Paulo F. C., logrando añadir la Copa de Brasil a su palmarés deportivo personal, para luego pasar al Rayo Vallecano de España y al León de México.

Finalmente compitió en la Major League Soccer de Estados Unidos tras firmar su contrato profesional con el Minnesota United.

Esta diversa trayectoria consolida al volante como uno de los futbolistas colombianos con mayor impacto internacional en la historia del deporte.

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