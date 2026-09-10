Por: Noticiero 90 minutos

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James Rodríguez, uno de los futbolistas más reconocidos de Colombia, se encuentra nuevamente en el centro de la atención debido a las novedades sobre su futuro profesional. Luego de desvincularse del Minnesota United en la Major League Soccer (liga de fútbol de Estados Unidos), el mediocampista de 35 años era considerado agente libre, situación que despertó el interés de múltiples clubes, especialmente en Europa. Según reportes internacionales, uno de los equipos que parecía tener encaminadas las negociaciones con el jugador era el US Avellino, un club con historia en la Serie B italiana, que buscaba potenciar su plantel en el intento por lograr el ascenso a la élite del balompié de ese país.

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El proyecto que presentaba Avellino era respaldado directamente por el propio director técnico Alessandro Nesta, respetado exdefensor, quien estableció un contacto directo con James con el fin de sumarlo a una plantilla competitiva. Se comentó, además, que la propuesta incluía una remuneración cercana a los dos millones de euros anuales. La iniciativa contaba también con el respaldo del presidente de la institución, Angelo Antonio D’Agostino, que confirmó el deseo tanto del jugador como del club de concretar la operación. Uno de los factores que pesaban en la decisión de James era mantener la condición física para una eventual convocatoria a la selección de Colombia en el corto plazo.

A pesar del atractivo económico de la oferta y la oportunidad de regresar al fútbol europeo, las negociaciones no alcanzaron un punto de acuerdo. Fuentes consultadas indicaron que esto se debió principalmente a diferencias contractuales y a la poca disposición del mediocampista a disputar la Serie B, segunda división italiana. Esta situación cambió de inmediato el rumbo y abrió la puerta a otras posibilidades para el santandereano.

En este contexto, tomó fuerza la versión de un inesperado acuerdo verbal entre James Rodríguez y Atlético Nacional, uno de los clubes más históricos del fútbol colombiano. El equipo paisa, conocido popularmente como ‘verdolaga’, aprovecharía la reglamentación de inscripciones para futbolistas libres y buscaría cerrar la incorporación antes del plazo límite establecido por la Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano), que fijó el 11 de septiembre como fecha máxima para registros en el FPC (Fútbol Profesional Colombiano). Por ahora, los aficionados esperan confirmaciones oficiales que despejen cualquier duda sobre el destino final del experimentado volante creativo.

¿Por qué se cayó el fichaje de James Rodríguez por el Avellino de Italia?

El fichaje de James Rodríguez por el US Avellino no prosperó debido a divergencias en las condiciones contractuales y a la falta de interés del jugador en competir en la segunda división del fútbol italiano, de acuerdo con fuentes oficiales del club y declaraciones del entorno del futbolista.

¿Hasta cuándo puede Atlético Nacional inscribir a James Rodríguez en el torneo colombiano?

Según la información difundida, la Dimayor, que es la División Mayor del Fútbol Colombiano, determinó que la fecha máxima para inscribir jugadores libres en el Fútbol Profesional Colombiano es el 11 de septiembre, plazo clave para la posible llegada de James Rodríguez al club ‘verdolaga’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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