En la noche de este lunes, 7 de septiembre, Atlético Nacional se midió con el Deportivo Cali por el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Colombia, un juego muy importante porque fue a partido único y el ganador avanzaba directamente a los cuartos de final.

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En el juego el conjunto antioqueño fue muy superior, al punto de que derrotó a su rival por 3-0 gracias a los goles de Alfredo Morelos, Marlos Moreno y Samuel Velásquez.

Ahora, la mala noticia es que en el partido no hubo afición, puesto que el equipo antioqueño sigue cumpliendo una sanción que se le puso por hechos de violencia que ocurrieron en la final del año pasado, así que le tocó jugar a puerta cerrada.

Eso no lo sabía un aficionado que, muy arriesgado y en un gran amor por el equipo, tomó una moto desde Cartagena hasta Medellín con la idea de ver al equipo de sus amores, pero al llegar se dio cuenta que no había nadie cerca al estadio y no se estaban vendiendo boletas.

“Lo que pasa es que ahora ando sufriendo mucho con ansiedad. Quise venir y no me percaté que era a puerta cerrada”, explicó el aficionado, en diálogo con Tele Antioquia Deportes.

Al final, pese a no tener boletas, el aficionado bailó con la periodista Sheyla García para que, dijo ella, al menos valiera la pena la viajada de 10 horas en su moto.

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Así las cosas, desafortunadamente este aficionado no pudo ver a su equipo, pero al menos se quedó con la buena noticia de que el equipo de Lucas González ganó, avanzó y ahora espera rival en la siguiente ronda del campeonato.

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