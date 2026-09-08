Por: Noticiero 90 minutos

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Atlético Nacional se convirtió en uno de los primeros clasificados a los cuartos de final de la Copa Colombia 2026 luego de imponerse 3-0 ante Deportivo Cali en el Estadio Atanasio Girardot. En un partido marcado por las circunstancias especiales de ser disputado a puerta cerrada, debido a una sanción pendiente del conjunto antioqueño, el resultado reflejó la amplia superioridad local y los errores defensivos del equipo visitante, que nunca logró ajustarse ni imponer resistencia significativa en Medellín, según lo registrado por el reporte de DIMAYOR (División Mayor del Fútbol Colombiano).

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Desde los primeros minutos el dominio fue claro. Al minuto 4, Alfredo Morelos abrió la cuenta tras capitalizar un error de la defensa del Cali. Luego, Nacional mantuvo su presión alta y el control sobre el juego, postura que permitió a Marlos Moreno aumentar la diferencia gracias a una jugada colectiva que descolocó al cuadro 'azucarero'. Tales acciones confirmaron la intención de los dirigidos por Lucas González de no ceder espacios y gozar de la iniciativa durante la mayor parte del encuentro, como resaltó la propia cuenta oficial del club en X (antes Twitter).

En el segundo tiempo, la escuadra visitante intentó reponerse e ir hacia adelante para buscar el descuento, pero careció de argumentos ofensivos y continuidad. La sólida estructura defensiva de Nacional protegió sin grandes dificultades la portería de Alejandro Rodríguez, mientras el cuerpo técnico aprovechó para rotar su nómina, dosificando el esfuerzo de sus caras principales una vez que el partido parecía resuelto, tal como se detalló en la crónica del partido.

El cierre del encuentro tuvo todavía espacio para ampliar la ventaja. Samuel Velásquez, con un remate contundente, sentenció el 3-0 final, consolidando una de las presentaciones más sólidas del cuadro verde en la actual edición del certamen. Con este resultado, Atlético Nacional se instala entre los mejores ocho del torneo y queda a la espera de conocer a su rival que saldrá del duelo entre Independiente Medellín y Deportivo Pasto, señala DIMAYOR. Por su parte, Deportivo Cali se despide de la competencia y deberá enfocar su atención exclusiva en la liga local con la necesidad de corregir las debilidades mostradas en este compromiso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se jugó a puerta cerrada el partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali?

El partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali por la Copa Colombia 2026 se disputó a puerta cerrada debido a una sanción impuesta previamente al equipo local, lo que impidió la presencia de público en las gradas del Estadio Atanasio Girardot, de acuerdo con la información contenida en el reporte de DIMAYOR.

¿Quiénes fueron los jugadores destacados del triunfo de Atlético Nacional sobre Deportivo Cali?

Entre los protagonistas del triunfo se destacan Alfredo Morelos, quien abrió el marcador muy temprano en el partido; Marlos Moreno, autor del segundo tanto tras una jugada colectiva; y Samuel Velásquez, quien selló la goleada con un potente remate en la etapa final. Todos contribuyeron a una victoria contundente y sin sobresaltos para el cuadro antioqueño, según lo relatado en la cobertura de DIMAYOR.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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