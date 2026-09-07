Por: VALORA ANALITIK

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El Atanasio Girardot ya comenzó la transformación más grande de sus 73 años de historia. Mientras Atlético Nacional e Independiente Medellín continúan jugando como locales, en la tribuna Occidental avanza el retiro de la antigua cubierta, una de las primeras etapas de un proyecto que llevará al estadio a tener cerca de 60.000 espectadores y cuya inversión se aproxima a $1 billón.

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Los trabajos todavía permiten mantener el fútbol y los eventos en el escenario, pero será temporal. Sin embargo, durante el segundo semestre de 2027 el Atanasio tendrá que cerrar completamente, cuando comiencen las intervenciones estructurales más pesadas. En ese momento Nacional y Medellín deberán trasladar sus partidos mientras avanza la fase definitiva de la remodelación.

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Por ahora, el cambio ya es visible. Según informó El Espectador, el retiro de la cubierta de Occidental alcanza aproximadamente el 45 % y ya se han desmontado más de 150 toneladas de material en sectores de esa tribuna. Ese porcentaje corresponde únicamente al desmonte del techo y no significa que el proyecto completo tenga ese nivel de ejecución.

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Atanasio Girardot pasará de 45.000 a cerca de 60.000 espectadores

La dimensión de la obra va mucho más allá de cambiar la cubierta. El proyecto contempla aumentar la capacidad desde aproximadamente 45.200 hasta cerca de 60.000 personas, con nuevas graderías y una transformación de buena parte de la infraestructura interna y externa.

El estadio de la capital antioqueña tendrá una nueva cubierta de mayor tamaño, silletería renovada, camerinos modernizados, nueva iluminación y una pantalla LED interna de 360 grados. También se intervendrán más de 53.000 metros cuadrados de espacio público y se modificarán accesos y zonas de circulación para responder al aumento del aforo.

La transformación había sido anunciada inicialmente por alrededor de $752.000 millones, pero esa cifra ya cambió. El gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Emiro Carlos Valdés, le confirmó a Valora Analitik que la inversión total estimada actualmente está alrededor de $950.000 millones.

Nacional y Medellín deberán buscar estadio en 2027

El Atanasio continuará disponible para los dos principales clubes de Medellín durante lo que resta de 2026 y el primer semestre de 2027. Las obras actuales se organizan alrededor de la programación deportiva y se detienen cuando es necesario para realizar partidos o eventos masivos.

(Lea también: Primicia | Medellín confirma fecha para licitación del nuevo estadio Atanasio Girardot; aumentará capacidad e inversión)

El escenario cambiará en el segundo semestre de 2027, cuando el estadio deberá cerrar para ejecutar los trabajos de mayor complejidad. La Alcaldía de Medellín ha señalado al estadio Cincuentenario como una de las alternativas y estudia aumentar temporalmente su capacidad para recibir partidos profesionales.

El cronograma más reciente apunta a que la fase principal de la renovación del Atanasio esté terminada durante el primer trimestre de 2028.

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