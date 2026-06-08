La fiesta de la final de Liga Betplay fue empañada, luego de que un desadaptado atacó con piedra la cabina de Win Sports en el Atanasio Girardot. El incidente dejó herido a Juan José Peláez, quien tuvo que ser sacado para recibir atención médica.

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La situación ocurrió sobre los 30 minutos de juego en la vuelta de la final de Liga Betplay disputada entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. El ‘Verdolaga’ hizo un gol en el segundo partido. Aunque inicialmente se convalidó, desde el VAR anularon el tanto.

Esto causó disgusto en la tribuna, pero sin justificación alguna, varios energúmenos optaron por desahogarse de forma violenta. Entre esos, un sujeto en la tribuna occidental atacó con una piedra la cabina de Win Sports, donde estaban en la transmisión del partido el narrador ‘Jotas’ Mantilla y los comentaristas Carlos Antonio Vélez y Juan José Peláez.

El objeto contundente rompió el cristal de la cabina y dejó herido a Peláez, quien sufrió cortadas por las heridas y tuvo que ser retirado para recibir atención médica. La situación causó confusión en la transmisión, por lo que tuvieron que apagar micrófonos durante unos minutos y alegaron por el acto vandálico.

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El compañero del analista deportivo, Vélez, rechazó con severidad el acto y arremetió contra el hombre que causó el daño. “El desadaptado de siempre le rompió el vidrio de la cabina”… Es increíble que este tipo de delincuentes estén en los estadios, porque ese es un delincuente”, dijo el comentarista en medio de la transmisión.

Vélez detalló que conoció la foto de las heridas de su compañero y aseguró que sufrió una cortada profunda en uno de sus dedos de la mano derecha. Carlos Antonio continuó la transmisión con Mantilla, mientras atienden al herido.

Andrea Guerrero, presidenta de Win, rechazó el acto violento y se solidarizó con Peláez. Además, reveló que el exdirector técnico de Nacional tiene programado el viaje para cubrir el Mundial de 2026, por lo que no se sabe si el incidente condicione su cronograma.

“No más desadaptados en los estadios… La intolerancia no puede seguir teniendo lugar en el fútbol”, dijo Guerrero a través de ‘X’ (Twitter).

No más desadaptados en los estadios. En el gol anulado de Nacional rompieron el vidrio de la cabina de transmisión en el Atanasio y Juan José Peláez tuvo que salir del aire. Está siendo atendido por el equipo médico. Toda mi solidaridad con JJ que viaja mañana al mundial. La… — Andrea Guerrero (@AndreaGuerreroQ) June 8, 2026

Noticia en desarrollo…

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