La final de la Liga BetPlay I-2026 llega a su desenlace este lunes 8 de junio en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde Atlético Nacional intentará una remontada histórica frente a Junior de Barranquilla. El conjunto antioqueño contará con el respaldo de más de 40.000 aficionados en busca de revertir una serie que parece cuesta arriba, mientras que el equipo barranquillero está a 90 minutos de conquistar un nuevo título y ratificar el gran semestre que ha realizado.

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Para Nacional, el reto es enorme. Los dirigidos por Alfredo Arias necesitan una actuación perfecta para darle vuelta a una desventaja de tres goles ante un Junior que ha mostrado solidez en todas sus líneas y que cuenta con figuras determinantes como Luis Fernando Muriel. Los verdes buscan su estrella número 19, mientras que los tiburones quieren seguir ampliando su palmarés y alcanzar otro campeonato de liga.

Además del prestigio deportivo, el campeón obtendrá importantes beneficios económicos y deportivos. El título asegura un cupo a la Copa Libertadores 2027 y premios millonarios tanto de la Conmebol como de la Dimayor, por lo que el encuentro tiene una relevancia que va más allá del trofeo.

Siga acá el partido con los detalles de lo que pasa en esta partido de Liga:

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¿Cuánto quedó la final de ida?

El partido de ida se disputó el 2 de junio en Barranquilla y terminó con una contundente victoria de Junior por 3-0. Bryan Castrillón abrió el marcador en los primeros minutos y luego Luis Fernando Muriel firmó un doblete que dejó al conjunto rojiblanco muy cerca del título. Gracias a ese resultado, Nacional está obligado a ganar por al menos tres goles para igualar la serie y mantener vivas sus opciones.

¿Puede haber definición por penaltis?

Sí. Si Atlético Nacional logra imponerse por exactamente tres goles de diferencia en el partido de vuelta, el marcador global quedará empatado y el campeón se definirá mediante lanzamientos desde el punto penal. En cambio, si Junior gana, empata o pierde por uno o dos goles, se quedará con el título. Si Nacional consigue una victoria por cuatro o más goles de diferencia, será campeón de manera directa sin necesidad de acudir a los penaltis.

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