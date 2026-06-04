Un muy sorpresivo resultado se presentó en la final de ida de la Liga BetPlay, puesto que Junior de Barranquilla se hizo fuerte en el Romelio Martínez para llevarse un 3-0 frente a Atlético Nacional.

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(Ver también: Junior le ganó en los penales a Santa Fe y jugará la final de la Liga Betplay contra Nacional)

Los goles fueron anotados por Castrillón y un doblete de Luis Fernando Muriel, dejando un resultado que tiene al cuadro barranquillero con una mano en el trofeo de campeón.

Ante esto, muchos aficionados de Atlético Nacional aseguran que este resultado no se podrá revertir, por lo que perdieron la fe y ya comenzaron incluso a vender las boletas que habían adquirido para la final de vuelta que será el próximo lunes, 8 de junio.

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Por esta situación, Nacional tomó una decisión bastante llamativa y es que les devolverá el dinero de las boletas a los hinchas que así lo requieran.

Fue por medio de un comunicado compartido en las redes sociales que Nacional escribió que a “los que se desilusionaron con el partido de ida y hoy les cuesta creer en la remontada” les habilitaron la opción de recibir un reembolso de las entradas, con el objetivo de venderla a otro hincha que sí tenga ilusión en levantar el trofeo.

Así lo anunció el equipo:

Esta camiseta solo la entiende quien la siente de verdad. Y si hoy la duda es más grande que la fe, lo entendemos. Pero si sabes que Nacional tiene historia para cambiar cualquier escenario… el Atanasio te necesita. A los que se desilusionaron con el partido de ida y hoy les… pic.twitter.com/Od4E4T2MJZ — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 4, 2026

Cómo pedirle el reembolso a Nacional de la boleta de la final

Tal como agregó el equipo, el proceso paras solicitar el reembolso del precio de las boletas es:

Escribir por el Whatsapp al servicio al cliente de Tribuna Verde. Presentar la fotocopia de la cédula del titular, el número de compra y el correo electrónico asociado a la compra. Garantizar que las boletas estén en el Quentro de quien hizo la compra. Listo, con eso se hará la evaluación para el reembolso.

Cabe recordar que la idea es que esas boletas no se pierdan, sino que se vendan a otro aficionado que sí tenga fe en la remontada frente al Junior de Barranquilla.

(Ver también: Nacional goleó y se metió a la final de Liga Betplay: destrozó a un Tolima que no opuso resitencia)

Cabe recordar que la final de vuelta será el próximo lunes, 8 de junio, a partir de las 5:00 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.

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