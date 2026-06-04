En las últimas horas se difundió un video que volvió a poner en el centro de la controversia a Federico Valverde. En las imágenes, compartidas por un peluquero tras cortarle el cabello, se observa un acercamiento (zoom) a la zona de su cabeza donde habría quedado la cicatriz del incidente que protagonizó semanas atrás junto a su compañero del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Surgió preocupación grande para el Mundial 2026: partidos podrían detenerse por horas)

El material, que rápidamente se viralizó en plataformas, sería la primera vez que se aprecia con claridad la marca que dejó aquel episodio ocurrido en el vestuario del club español. Aunque el video no confirma detalles médicos ni oficiales, sí reaviva el debate sobre lo que realmente sucedió en uno de los momentos más tensos recientes dentro del camerino del equipo ‘merengue’.

Acá, el video en cuestión:

Lee También

El incidente entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni ocurrió a comienzos de mayo pasado, en medio de un entrenamiento del Real Madrid. Según distintos reportes, todo inició con una discusión que fue subiendo de tono hasta derivar en un fuerte cruce en el vestuario.

Las versiones sobre lo sucedido han sido diversas. Algunos reportes iniciales señalaron que el enfrentamiento terminó en una pelea física que dejó al mediocampista uruguayo hospitalizado con una lesión en la cabeza. De hecho, se confirmó que Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico y debió permanecer en reposo entre 10 y 14 días .

Sin embargo, tanto el propio jugador como su compañero han insistido en que la situación fue exagerada. Valverde explicó que no hubo una agresión directa y que la herida se produjo de manera accidental, al golpearse con un objeto en medio de la discusión . En la misma línea, Tchouaméni aseguró que “en la prensa se dijeron muchas tonterías” y negó que existiera una pelea como tal .

Otras reconstrucciones del hecho apuntan a que, durante el altercado, Valverde se golpeó contra una mesa, lo que le produjo una brecha en la frente que obligó su traslado a un centro médico.

Qué sanción les puso el Real Madrid

Tras lo ocurrido, el Real Madrid abrió un expediente disciplinario contra ambos futbolistas. Como resultado, tanto Valverde como Tchouaméni fueron sancionados económicamente, con multas cercanas a los 500.000 euros cada uno, además de emitir disculpas públicas .

El club dio por cerrado el caso sin imponer sanciones deportivas adicionales, dejando claro que el episodio quedó como un asunto interno del vestuario.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z