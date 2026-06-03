El posible regreso de José Mourinho al Real Madrid vuelve a sacudir el panorama del fútbol europeo y, especialmente, el entorno del club blanco. Aunque todavía no se ha oficializado su llegada de manera definitiva, el anuncio hecho por Florentino Pérez durante el proceso electoral del equipo español deja claro que el técnico portugués es la gran apuesta para iniciar una nueva etapa en el banquillo.

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La situación tiene un matiz clave: el regreso de Mourinho está condicionado al resultado de las elecciones presidenciales del club. Es decir, su contratación se hará oficial únicamente si Florentino Pérez es reelegido como máximo dirigente de la institución.

Sin embargo, todo apunta a que el acuerdo entre ambas partes ya está completamente cerrado desde hace varias semanas, lo que deja el anuncio final como un mero trámite sujeto al calendario electoral.

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Acá, el video que sorprendió al mundo del Real Madrid:

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

De concretarse, esta sería la segunda etapa de Mourinho en el Real Madrid, tras su paso entre 2010 y 2013. Durante aquel ciclo, el entrenador portugués logró conquistar una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de devolverle al club una competitividad que sería clave para los éxitos posteriores en la Champions League.

A pesar de no haber levantado el trofeo europeo en su primera experiencia, el propio Florentino Pérez ha reconocido en varias ocasiones que el trabajo del técnico sentó las bases de la época dorada que vino después.

Uno de los aspectos más llamativos de este posible regreso es el contexto en el que se da. Mourinho viene de dirigir al Benfica, y su salida ha requerido negociaciones importantes en las que ha intervenido el reconocido agente Jorge Mendes.

Inicialmente, existían diferencias económicas relacionadas con la cláusula de rescisión del entrenador, pero finalmente se logró un entendimiento entre las partes para facilitar su salida y permitir también la reorganización del banquillo en el club portugués, donde el elegido sería Marco Silva.

En cuanto a las condiciones del contrato, todo indica que Mourinho firmará por dos temporadas, con la posibilidad de una tercera en función de resultados deportivos. Su principal objetivo está claro: conquistar la Champions League, un título que se le escapó en su primera etapa pese a alcanzar tres semifinales consecutivas.

Más allá del componente emocional que implica su regreso, el proyecto deportivo que plantea Mourinho también empieza a tomar forma. El técnico portugués no estaría enfocado en fichajes galácticos, sino en construir un equipo con equilibrio, intensidad y compromiso. La prioridad pasaría por reforzar varias posiciones clave, incluyendo la defensa y el mediocampo, con jugadores que encajen en su idea de juego.

Entre los nombres que empiezan a sonar aparece el del defensor Ibrahima Konaté, actualmente en el Liverpool, quien podría llegar como agente libre. También se mencionan alternativas para los laterales y el centro del campo, aunque el propio Mourinho preferiría evaluar primero a la plantilla antes de tomar decisiones definitivas.

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