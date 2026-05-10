Este domingo, a partir de las 2:00 de la tarde, rodará el balón en el Camp Nou para una nueva edición del clásico español entre Barcelona y Real Madrid, un compromiso que siempre va a atraer la atención de los hinchas por la calidad de los nombres que habrá en cancha, la rivalidad histórica, las hinchadas y demás.

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Este compromiso llama potencialmente la atención porque el cuadro catalán lleva una cómoda ventaja en la tabla de posiciones sobre su máximo rival, por lo que en caso de ganar, levantará el trofeo de una vez, aunque falten todavía algunas fechas por disputarse.

Sin embargo, el Madrid no quiere que eso ocurra, aunque no tendrá una tarea sencilla porque tiene dos bajas muy importantes que suelen ser muy utilizados por el técnico Arbeloa.

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Qué pasó con Kylian Mbappé

Una de esas bajas es Kylian Mbappé, pues aunque todo indicaba que estaba recuperado físicamente e iba a estar disponible para este encuentro, al final no aparece en la convocatoria del técnico, lo cual llamó la atención, sobre todo porque se le vio entrenando a la par de sus compañeros sin ningún problema.

Estos fueron los citados por Arbeloa:

De esta manera, si pierde el título de Liga, todo indica que el francés no jugaría los partidos restantes del conjunto español para recuperarse al 100 % y llegar en las mejores condiciones al Mundial con la Selección de Francia.

Qué pasó con Federico Valverde y Tchouaméni

Por otro lado, la segunda baja de Arbeloa es Federico Valverde, quien como producto de la pelea que tuvo con su compañero esta semana sufrió de un trauma craneoencefálico y por eso su descanso tendrá que ser de entre 10 a 14 días, por lo que no pudo jugar.

El francés, por su parte, finalmente no recibió ninguna sanción más allá de la multa y será titular en este encuentro en el Camp Nou.

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De esta manera, Real Madrid buscará el triunfo en condición de visitante para mantener la pelea de la Liga hasta el final, recordando que el Barcelona le lleva 11 puntos de diferencia con cuatro partidos por jugarse, contando el que será a partir de las 2:00 de la tarde.

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