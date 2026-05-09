Un hecho bastante extraño se presentó en los últimos días en Mallorca, España, ya que en la madrugada del pasado 6 de mayo, las autoridades de ese país encontraron sin vida al exfutbolista y modelo inglés Jake Hall.

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Según las primeras versiones entregadas por las autoridades, que llegaron sobre las 7:30 de la mañana a la vivienda luego de una fiesta que hubo allí, el cuerpo del exjugador estaba en el piso con heridas en su cabeza, por lo que la primera hipótesis es que se estrelló con una puerta de cristal y su fallecimiento sería “accidental”.

Sin embargo, la Guardia Civil anunció que avanza en las investigaciones para determinar qué fue lo que ocurrió realmente, al punto de que en ese momento tomó las declaraciones de cuatro hombres y dos mujeres para conocer sus versiones de los hechos, pero hasta ahora no se han presentado capturas por esta situación.

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De esta manera, los más de 400.000 seguidores de Hall en sus redes sociales esperan que se avancen en las investigaciones para determinar qué causó realmente su fallecimiento, ya que sigue siendo extraño que un simple golpe con una puerta haya causado tal desenlace.

Quién era Jake Hall

Jake Hall era un modelo, empresario y personalidad de televisión británico, reconocido principalmente por su participación en el exitoso reality show ‘The Only Way Is Essex’ (TOWIE).

Nacido en Londres el 20 de agosto de 1990, Hall comenzó su trayectoria en el fútbol semiprofesional. Jugó como centrocampista en varios clubes de ligas no profesionales inglesas, entre ellos Dagenham & Redbridge, Grays Athletic, Bromley, Boreham Wood, Billericay Town y Romford.

Su paso más destacado fue en Boston United, club al que se unió en 2013-2014 y al que regresó en 2015. Con los ‘Pilgrims’ disputó partidos en la Conference North y anotó goles importantes, como uno ante Tamworth que atrajo atención mediática gracias a la visita de sus compañeros de TOWIE.

En 2015, Jake saltó a la fama al incorporarse al elenco de TOWIE a partir de la serie 14. Su carisma, estilo y relaciones sentimentales (especialmente con Chloe Lewis) lo convirtieron en uno de los protagonistas durante varias temporadas, hasta alrededor de la serie 17. Paralelamente desarrolló su carrera como modelo e ‘influencer’, acumulando cientos de miles de seguidores en redes sociales.

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Como empresario, fundó líneas de moda propias (como Prevu Studio y By Jake Hall), enfocadas en ropa masculina y ‘lifestyle’. Su imagen atlética y sentido del estilo le permitieron combinar el mundo del entretenimiento con los negocios. Era padre de una hija llamada River. Jake Hall representó la figura del joven talentoso que supo transitar del deporte al estrellato televisivo y el emprendimiento con una personalidad auténtica y carismática.

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