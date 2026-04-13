Un futbolista ghanés de 20 años, Dominic Frimpong, murió durante el ataque de unos ladrones armados al autobús en el que viajaba con su equipo, informó este lunes la Asociación de Fútbol de Ghana (GFA).

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El Berekum Chelsea FC, club de la primera división ghanesa, informó en un comunicado que “hombres enmascarados armados con pistolas y rifles de asalto” dispararon contra el autobús del equipo y obligaron a los jugadores a refugiarse entre la maleza.

El robo, según la policía de Ghana, ocurrió alrededor de las 10:30 de la noche locales en una carretera de la región de Ashanti, al oeste del país.

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La policía señaló que Frimpong sufrió heridas de bala y murió en el hospital mientras recibía tratamiento.

Berekum Chelsea winger Dominic Frimpong awu wɔ akofenafoɔ robbery mu wɔ wɔn team bus so bere a wɔresan aba match no akyi wɔ Kwasiada. Ghana Football Association (GFA) na wɔka saa asɛm yi. pic.twitter.com/HHunpIeiwP — AfroCentric Edutainment (@AceDutainment) April 13, 2026

“Otra víctima, George Owusu Afriyie, de 52 años, también fue asaltado y le robaron 4.500,00 GHS (unos 408 dólares)”, añadió la policía en un comunicado.

La GFA calificó el incidente de “trágico” y lamentó “una gran pérdida para el Berekum Chelsea, pero también para el fútbol ghanés en su conjunto”.

“Dominic era una joven promesa cuyo compromiso y pasión por el juego encarnaban el espíritu de nuestra liga”, agregó en su comunicado.

El delantero, de 20 años, se incorporó al Berekum Chelsea FC cedido por el Aduana Stars FC a comienzos de año.

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Disputó 13 partidos y marcó dos goles con el club, según la prensa local.

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