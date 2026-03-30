El estadio El Campín fue escenario de un emotivo tributo en memoria de Santiago Castrillón, futbolista de la categoría sub-20 de Millonarios FC que falleció recientemente. En medio de un ambiente cargado de respeto, hinchas, jugadores y cuerpo técnico se unieron para despedir a una de las promesas del club.

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Antes del inicio del partido, se llevó a cabo un minuto de silencio que conmovió a todos los asistentes. El gesto estuvo acompañado por aplausos y pancartas en honor al joven, recordando su legado deportivo y su compromiso dentro del campo. Sus compañeros, visiblemente afectados, rindieron tributo con camisetas alusivas y mensajes de despedida.

El club también dedicó palabras a la familia del jugador, destacando su calidad humana y su disciplina. En un comunicado, Millonarios FC expresó su solidaridad en este momento difícil, resaltando el impacto que dejó Santiago Castrillón en las divisiones menores y en quienes compartieron con él.

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Durante el encuentro, la hinchada mantuvo un ambiente solemne en varios momentos, elevando cánticos en memoria del futbolista. Este tipo de homenajes reflejan la unión del fútbol frente a la pérdida, donde el respeto y la memoria se convierten en protagonistas, más allá del resultado deportivo.

El tributo en El Campín no solo honró la vida de un joven talento, sino que también recordó la importancia de acompañar a las familias y comunidades deportivas en momentos de duelo. La despedida de Santiago Castrillón quedará marcada como un gesto de respeto y humanidad dentro del fútbol colombiano.

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Mackalister Silva lideró homenaje a Santiago Castrillón

El capitán del conjunto ‘Embajador’ asumió un papel central durante el tributo, guiando a sus compañeros en un acto cargado de respeto colectivo y profunda sensibilidad. Desde el primer momento, su actitud reflejó el impacto que dejó la partida del joven futbolista en el grupo. En medio del silencio del estadio El Campín, el mediocampista impulsó los gestos simbólicos que marcaron la ceremonia, acompañando a sus compañeros en cada detalle del homenaje. Su liderazgo no solo se evidenció en lo deportivo, sino también en la manera en que sostuvo al equipo en un momento de dolor compartido. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo Deportes 🟣 (@pulzodeportes)

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