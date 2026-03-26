El fútbol profesional colombiano sigue de luto por el fallecimiento del futbolista de Millonarios Santiago Castrillón, quien se descompensó luego de bajar un balón con el pecho en un compromiso contra Independiente Santa Fe y pese a los esfuerzos médicos, falleció horas después.

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(Ver también: Luto en el FPC: murió Santiago Castrillón, promesa de Millonarios que se desplomó en partido)

Esto dejó un vacío gigante entre los jugadores de Millonarios, ya que Castrillón venía siendo convocado por su talento en algunos compromisos y, de hecho, con uno de los jugadores que más compartía era con David Mackalister Silva.

Por su parte, los padres de familia también se vieron muy afectados, sobre todo este jueves cuando se llevó la velación del joven en Bucaramanga.

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Santander | Llegó a Bucaramanga el cuerpo de Santiago Castrillón, joven jugador de Millonarios que falleció en Bogotá. Familiares, amigos y jugadores de Águilas Santander lo acompañan para darle el último adiós. pic.twitter.com/9qARyCqwRL — La FM (@lafm) March 26, 2026

Cuál fue el regalo para los papás de Santiago Castrillón

Ante esto, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) compartió que en las últimas horas se activó el Fondo de Calamidad y Solidaridad para apoyar a los padres de Santiago en medio de este complicado momento.

“Más allá de ser una ayuda material, se trata de una expresión concreta de nuestra misión gremial, de estar presentes cuando más se requiere y de fortalecer el vínculo humano que nos une como colectivo”, explicó Acolfutpro.

Así lo informó la Asociación, mediante sus redes sociales:

⚫⚪ ACOLFUTPRO, en nombre de todos los futbolistas profesionales en Colombia, informa que 𝐬𝐮 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐣𝐨 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐛𝐨́ 𝐥𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐥𝐚𝐦𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐲 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 para entregar una ayuda económica a los… pic.twitter.com/NuCj4wbNSC — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) March 26, 2026

(Ver también: “Descansa en paz, amigo”: desgarrador mensaje de Falcao por la muerte de Santiago Castrillón)

De esta manera, los padres del joven tendrán una ayuda económica que les permita pasar este complicado momento que están viviendo, recordando que Santiago era una de las grandes promesas del fútbol colombiano.

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