La muerte de Santiago Castrillón, joven promesa de Millonarios FC, sigue rodeada de dolor y preguntas. Aunque aún no existe un dictamen oficial de las autoridades, su familia empezó a revelar detalles clave sobre lo que habría ocurrido tras su desvanecimiento en pleno partido.

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El caso conmocionó al país luego de que este lunes 23 de marzo se conociera un video en el que se observa el momento exacto en el que el mediocampista, de 18 años, cae al suelo durante un compromiso del Torneo Nacional Sub-20 frente a Independiente Santa Fe.

En las imágenes se ve cómo Castrillón controla el balón con el pecho y, segundos después, sin contacto violento, se desploma de espaldas sobre el terreno de juego. La escena generó pánico inmediato entre jugadores y cuerpo técnico, que reaccionaron rápidamente para auxiliarlo.

Tras el incidente, el futbolista fue trasladado inicialmente a la Clínica La Colina y luego remitido a la Fundación Cardioinfantil, en el norte de Bogotá, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajo atención especializada. A pesar de los esfuerzos médicos, su fallecimiento fue confirmado horas después por el club.

Mientras se espera el dictamen de Medicina Legal y de la Fiscalía General de la Nación, sus familiares han compartido lo que los médicos les explicaron sobre el deterioro de su salud.

Luis Camarón, su padrastro, quien lo crio como un hijo, entregó en Noticias Caracol un relato que apunta a un evento súbito en el campo de juego: “Él está jugando, recibe un balonazo en el pecho; preciso, en el corazón. Se desplomó. Hubo unas causas en su corazoncito y dejó de funcionar. Mientras la reanimación hubo un tiempo que nos quitó nuestro hijo y eso hizo que no oxigenara completamente el cerebro. Ayer, esa fue la última noticia: ya el cerebro dejó de reaccionar. Esa fue la causa, pero estamos esperando el dictamen de Medicina Legal y la Fiscalía”.

La familia también ha insistido en que el joven no tenía antecedentes médicos que pudieran anticipar una situación de este tipo. Según sus allegados, Santiago llevaba una vida saludable, acorde con su exigente rutina como deportista de alto rendimiento, y en los exámenes médicos del club no se habían detectado problemas cardíacos.

En esa misma línea, Nidia Gómez, madre del futbolista, detalló en el mismo noticiero lo que recibió como explicación clínica en medio de la emergencia: “Lo que me informa el médico de la clínica es que él estuvo 50 minutos en reanimación, pero en esos 50 minutos el cerebro no recibe oxígeno. Él no tenía ningún problema o antecedente cardiaco ni del corazón”.

Además, en CityTV, relató cómo se enteró de la gravedad del episodio desde el primer momento: “La doctora Laura, de Millonarios, fue la que estuvo desde el minuto cero con él. Ella fue la que me llama y me dice lo que había pasado con mi hijo”. De hecho, la mujer relató que ha tenido un buen acompañamiento del club en todo el momento.

El cuerpo de Castrillón será entregado a su familia este miércoles, mientras el país sigue atento a los resultados oficiales que permitan esclarecer con precisión qué ocurrió. Por ahora, lo único claro es que su muerte fue consecuencia de un evento repentino que, según lo que han explicado los médicos a sus seres queridos, desencadenó una cadena de complicaciones que terminaron apagando su vida.

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