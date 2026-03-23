La jornada futbolera de este lunes 23 de marzo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín comenzó con un tinte de indignación que trascendió lo deportivo.

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Antes del pitazo inicial entre Independiente Santa Fe e Independiente Medellín, se tenía programado un minuto de silencio en memoria de Santiago Castrillón, la joven promesa de Millonarios que falleció este domingo.

(Vea también: Papá de Santiago Castrillón, llorando, reveló qué provocó la muerte del jugador de Millonarios)

Sin embargo, lo que debía ser un momento de recogimiento y respeto se transformó en un escenario de desorden que desató la furia de Carlos Antonio Vélez, quien lanzó una dura crítica contra todos los involucrados.

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Para el periodista deportivo, lo visto en la transmisión oficial fue una muestra de falta de civismo y profesionalismo por parte de los clubes y la terna arbitral.

“Que irrespeto tan grande fue el minuto de silencio en el Campín… En el momento en que se rendía homenaje a la memoria de un chico recientemente fallecido, unos jugadores calentando, otros en la arenga previa, el árbitro sin hacer respetar el momento y los espectadores gritando desgañitados… Si no pueden respetar que no los programen. ¡Vergüenza!”, sentenció el analista en su cuenta de X.

Que irrespeto tan grande fue el minuto de silencio en el Campin… en el momento en q se rendía homenaje a la memoria de un chico recientemente fallecido unos jugadores calentando, otros en la arenga previa, el árbitro sin hacer respetar el momento y los espectadores gritando… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) March 23, 2026

¿Qué pasó en el minuto de silencio que se hizo en El Campín?

Las imágenes de la televisión respaldaron el reclamo del periodista. Mientras el sonido de la trompeta entonaba la melancólica melodía de homenaje, la solemnidad brilló por su ausencia. Los jugadores de Santa Fe, en lugar de permanecer en línea o en sus posiciones, decidieron romper el protocolo para unirse en su campo, formando un círculo para hacer su arenga motivacional previa al juego.

Por otro lado, la actitud del Medellín tampoco pasó desapercibida. Varios integrantes del equipo antioqueño fueron captados haciendo movimientos de activación y calentamiento en plena cancha mientras el homenaje seguía en curso. El desorden se completó con un sector de la tribuna que no guardó silencio, lanzando gritos y cánticos que opacaron el sonido del instrumento musical.

SENTIDO HOMENAJE

Previo al juego Santa Fe vs Medellin como en los demás partidos la @Dimayor ordenó realizar un minuto de silencio por el jugador de Millonarios Santiago Castrillón de 18 años. Fue un reconocimiento emotivo, para honrar el legado del futbolista Sub-20. QEPD pic.twitter.com/LlbSMp3AnP — Jose Borda (@Borda_analista) March 23, 2026

La crítica de Vélez también salpicó al juez central del encuentro, a quien señaló por no tener el carácter suficiente para detener las acciones de los futbolistas y asegurar que el minuto de silencio se cumpliera con el rigor que la situación ameritaba.

¿Cómo fue la muerte de Santiago Castrillón?

El homenaje que terminó en controversia estaba dedicado a la memoria de Santiago Castrillón, de 18 años, quien hacía parte de las divisiones menores de Millonarios. Su fallecimiento ha causado un profundo dolor en el entorno del fútbol colombiano, no solo por su corta edad, sino por las trágicas circunstancias que rodearon su partida.

Todo comenzó este sábado 21 de marzo durante un partido oficial del Torneo Nacional Sub-20. En medio del compromiso, que enfrentaba a Millonarios contra su histórico rival, Independiente Santa Fe, Castrillón sufrió un colapso repentino en el terreno de juego.

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El joven volante, que no presentaba antecedentes de salud conocidos públicamente y que se encontraba en una condición física óptima para la alta competencia, se desvaneció ante la mirada angustiada de sus compañeros y rivales.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por Millonarios FC, los protocolos de emergencia se activaron de manera inmediata. Los médicos del club atendieron a Santiago en el césped y, tras las maniobras de estabilización inicial, fue trasladado en una ambulancia de alta complejidad a un centro hospitalario en el norte de Bogotá.

Castrillón fue ingresado directamente a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde quedó bajo el cuidado de un equipo de especialistas en cardiología y medicina crítica.

Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20. Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad… pic.twitter.com/dmWiJNUNMw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2026

A pesar de contar con la mejor tecnología médica disponible y de los esfuerzos incansables de los especialistas por revertir el cuadro clínico, el cuerpo de Santiago no resistió.

El club informó que el deceso ocurrió este domingo 22 de marzo, mientras el jugador estaba acompañado por sus familiares y amigos más cercanos. La causa exacta del colapso está bajo investigación médica, pero el impacto de su partida ya ha generado un luto institucional.

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