Millonarios perdió su más reciente partido en la Liga BetPlay frente al Boyacá Chicó en condición de visitante por 2-1, pues el conjunto boyacense fue superior sobre todo en la primera parte y al cuadro ‘Embajador’ no le alcanzó para darle la vuelta al resultado.

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De hecho, todo se complicó mucho más porque el capitán del equipo, David Mackalister Silva, perdió los papeles, le reclamó al árbitro y recibió doble tarjeta amarilla en cuestión de un minuto, por lo que dejó a sus compañeros con un jugador menos.

Esta fue la expulsión:

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Ahora, pese a que Silva pidió perdón un día después, el jugador recibió algunas críticas por su comportamiento, ya que les dejó a sus compañeros una tarea mucho más complicada.

Una de esas críticas llegó por parte de Carlos Antonio Vélez, quien en su programa ‘Palabras mayores’ aseguró que la roja estuvo bien puesta porque fue grosero y altanero.

“Estás muy mayor ya. Cuando la jugada para, debe pararse al frente de la pelota para evitar el cobro a riesgo. Si eso se sabe. Yo como técnico, si lo fuera, marcamos la pelota ante una infracción. Que pidan distancia. Listo, el cobra para forzar una amarilla, pero el arbitro no había autorizado la reanudación del juego. Estaba todavía en temas de dimes y diretes y entonces viene la amarilla y a partir de ahí unos gestos altisonantes, groseros de Mackalister que obviamente tenían que derivar en la expulsión”, comenzó diciendo Vélez.

Y agregó: “Si hubiera sido yo el arbitro habría llamado a la Policía para que me defienda, porque una cosa temerosa. O sea, igual, un arbitraje pavoroso para este señor Rivera en cuanto a lo disciplinario se refiere”.

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Lo cierto es que Millonarios apelará la decisión para que el futbolista pueda estar en el siguiente encuentro frente a Atlético Nacional, pero según lo que se vio en las imágenes, es poco probable que la Dimayor le descuente la fecha de sanción.

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