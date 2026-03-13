El momento deportivo que vive Millonarios llena de ilusión a los hinchas, ya que luego de la salida de Hernán Torres y la llegada de Fabián Bustos, el equipo suma cinco victorias, contando la de Sudamericana sobre Nacional, un empate y una derrota, lo cual le ha permitido subir en la tabla de posiciones.

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De hecho, el equipo y los jugadores se han mostrado mucho más comprometidos con el equipo, al punto de que se les ve una idea diferente de juego que les está dando resultados.

Sin embargo, con la seguidilla de partidos que se vienen, el técnico es consciente de que necesita comenzar a rotar para evitar lesiones musculares de los jugadores en momentos importantes de la temporada.

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Y es que por medio de un video compartido por Millonarios, Bustos se refirió a los cambios que se vienen y explicó las razones por las cuales tomará medidas desde ya.

“Tenemos la ausencia de alguno de los chicos que, no son cosas graves, pero sí haré alguna rotación en algunas posiciones porque después jugamos martes, luego sábado, y ya pensando en todo lo que se nos viene hay que ser inteligentes y el que no esté al 100 % le va a dar el lugar a otro de los compañeros que haya trabajado bien”, dijo Bustos.

De hecho, una de esas bajas será Rodrigo Ureña, quien por una “carga menor” no entró a la convocatoria, dijo Rafael Puentes, y Falcao, quien sigue recuperándose para estar al 100 %.

Por otro lado, sobre el análisis del partido con Chicó, agregó: “Ellos son un equipo que les gusta manejar la pelota y que pueden complicar. Tiene cosas importantes como su capitán Molina, algunos jugadores en la mitad de cancha, en defensa son fuertes y por eso es un partido complicado que debemos destrabar y cuando podamos hacerlo seguramente podremos manejar el ritmo de juego”.

De esta manera, Millonarios confía con sumar otros tres puntos para meterse a los ocho, recordando que actualmente marcha noveno con 14 puntos, a uno del Tolima que es octavo.

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El partido entre Millonarios y Boyacá Chicó será este sábado, 14 de marzo, a partir de las 6:20 de la tarde en Tunja.

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