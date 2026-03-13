Todo listo para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Luego de finalizada la fase previa, quedaron definidos los equipos que jugarán la primera ronda del torneo de clubes más importante del continente.

Por Colombia, los representantes serán Santa Fe y Junior por ser campeones de la Liga BetPlay en 2026, y Medellín y Tolima que clasificaron luego de derrotar a Juventud y O’Higgins, respectivamente.

De hecho, de los dos primeros se espera una gran participación, pues Junior, por ejemplo, está muy bien armado y por eso su objetivo es avanzar a las rondas finales del campeonato.

Sin embargo, tiene una situación que pone a pensar a sus hinchas, ya que no podrá utilizar el Metropolitano y sus aficionados tendrán que viajar para ver al equipo en el torneo internacional.

Dónde jugará Junior la Copa Libertadores

Por los arreglos del estadio Metropolitano, que aún se extenderá por algunos meses porque el objetivo es la final de la Sudamericana, al Junior le tocará jugar en el estadio Jaime Morón de la ciudad de Cartagena, a dos horas de Barranquilla, puesto que el Romelio Martínez no cumple con los requisitos de la Conmebol.

Es más, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, compartió que se hicieron varias adaptaciones para tener el estadio en óptimas condiciones pensando en recibir a los aficionados y que el espectáculo del fútbol sea el mejor.

Turbay contó que las mejoras estuvieron enfocadas en las iluminarias, mejoras en la infraestructura, silletería nueva, ampliación de los camerinos, instalación de pantalla gigante y mucho más.

Les cuento que este jueves recibimos una comisión de medios de comunicación y portales deportivos barranquilleros, para que conozcan de primera mano los avances en los trabajos de rehabilitación y adecuación del estadio 🏟 Jaime Morón León, de cara a los compromisos… pic.twitter.com/6gS38LgXNb — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) March 13, 2026

Cabe recordar que este estadio tiene capacidad de 18.000 espectadores y se espera que en los tres compromisos en condición de local, haya lleno total en la capital del Bolívar.

Así está el estadio en este momento:

El estadio Jaime Morón está listo para recibir a @JuniorClubSA en la Copa Libertadores. Se están puliendo los últimos detalles para que el equipo rojiblanco y su hinchada se sientan como en casa en Cartagena. La capacidad del escenario es de 18 mil espectadores. pic.twitter.com/QbKpzaP8i2 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) March 12, 2026

Cuándo es el sorteo de la Libertadores

Por lo pronto, los equipos colombianos están a la expectativa de los rivales que les vaya a tocar, recordando que el sorteo será el próximo jueves, 19 de marzo, a partir de las 6:00 de la noche, hora colombiana.

