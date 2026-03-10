La Liga BetPlay 2026-I tuvo movimientos importantes en la tabla de posiciones luego de la contundente victoria de Atlético Nacional, que derrotó 4-0 a Junior de Barranquilla.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Apareció ‘Chicho’ Arango, luego de su golpe con Nacional, y mostró alentador panorama)

El equipo antioqueño aprovechó este resultado para tomar la punta del torneo con 21 puntos en nueve partidos disputados, una cifra que confirma el buen momento que atraviesa en el arranque del semestre.

En la parte alta de la clasificación también aparecen clubes como Deportivo Pasto y Once Caldas, que continúan cerca del primer lugar gracias a sus resultados en las primeras jornadas del campeonato.

Lee También

¿Cómo estuvo el partido entre Junior y Nacional?

El compromiso disputado en el estadio Metropolitano Romelio Martínez de Barranquilla terminó con una clara superioridad de Atlético Nacional, que aprovechó sus oportunidades y mostró una ofensiva contundente frente al conjunto local.

Desde los primeros minutos, el equipo visitante tomó la iniciativa y logró abrir el marcador, lo que obligó a Junior de Barranquilla a adelantar sus líneas en busca del empate. Sin embargo, Nacional encontró espacios y amplió la ventaja con varios ataques rápidos.

En la segunda parte, el conjunto verdolaga mantuvo el control del juego y terminó sellando la goleada 4-0, resultado que lo impulsó al primer lugar de la clasificación y dejó al cuadro barranquillero con la necesidad de recomponer su camino en las próximas jornadas.

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay

Con el desarrollo de la jornada, la tabla de posiciones quedó encabezada por Atlético Nacional, mientras que otros equipos siguen en la pelea por los puestos de clasificación a los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano.

A medida que avance el calendario de la Liga BetPlay, los clubes buscarán consolidarse dentro de los ocho primeros lugares, zona que entrega el tiquete a la fase definitiva del torneo.

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del martes. pic.twitter.com/eNhq2Hh8S1 — José Orlando Ascencio (@josasc) March 11, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z