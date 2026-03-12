La clasificación de Deportes Tolima a la fase de grupos de la Copa Libertadores quedó marcada por un episodio de tensión ocurrido segundos después del pitazo final en el estadio Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Carlos Antonio Vélez quedó “como Condorito” con posible convocado a Selección Colombia: “Plop”)

Aunque el equipo colombiano celebraba su triunfo 2-0 frente a O’Higgins, en redes sociales empezó a circular un video que mostró el momento en el que un integrante del cuerpo técnico del club chileno golpeó al entrenador ‘pijao’, Lucas González.

Las imágenes, grabadas por una aficionada que se encontraba en la tribuna del escenario deportivo, dejaron ver cómo la tensión del partido terminó trasladándose al campo de juego, donde se desató una serie de empujones y reclamos entre miembros de ambos equipos.

Lee También

En medio de ese ambiente tenso, se observa a un hombre que vestía gorra y tenía el cabello largo acercarse directamente a Lucas González, quien intentaba alejarse de la discusión y aparentemente ignorar los reclamos que le hacían desde el banco del conjunto chileno.

Sin embargo, la situación se salió de control en cuestión de segundos. En el video se ve cómo ese integrante del cuerpo técnico de O’Higgins increpa al entrenador del Tolima y, justo cuando este intenta seguir su camino sin responder, le lanza un puño directo al estómago.

Acá, el video en cuestión (golpe al segundo 30):

Como nos encanta el chisme, acá les traigo. pic.twitter.com/XNGLnLAX1Y — Daniela (@danielaromeroah) March 12, 2026

El golpe generó una reacción inmediata de quienes estaban cerca, lo que provocó que el ambiente se calentara aún más. Algunos jugadores y miembros de ambos equipos intervinieron para separar a los involucrados y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

Lucas González salió expulsado tras triunfo del Tolima

El altercado no pasó desapercibido para el árbitro del compromiso, quien siguió de cerca lo que ocurría en el terreno de juego luego de la finalización del partido. De acuerdo con reportes posteriores al encuentro, el técnico Lucas González terminó expulsado luego de los incidentes que se presentaron en medio de la celebración del equipo colombiano por la clasificación.

La expulsión del entrenador colombiano podría tener consecuencias para el inicio de la fase de grupos, ya que las sanciones disciplinarias en torneos internacionales suelen implicar suspensiones que se cumplen en los partidos siguientes del certamen.

Por ahora, se espera conocer si habrá medidas adicionales tras el informe arbitral y si los organismos disciplinarios del torneo analizarán las imágenes que circularon del incidente.

Así fue la victoria del Tolima que lo metió en fase de grupos

Más allá de los incidentes del final, el partido fue una noche histórica para Deportes Tolima, que logró revertir la serie frente a O’Higgins y asegurar su lugar en la fase de grupos del torneo continental.

El equipo colombiano llegaba al partido de vuelta con la obligación de remontar, luego de haber perdido 1-0 en el encuentro de ida disputado en Chile. Sin embargo, desde el inicio del compromiso el conjunto dirigido por Lucas González asumió el protagonismo del juego y buscó imponer condiciones en casa.

El primer gol llegó cerca del final del primer tiempo, cuando Junior Hernández aprovechó una jugada ofensiva del equipo pijao y sacó un potente remate que terminó en el fondo de la red, desatando la celebración de los hinchas en el estadio.

En la segunda mitad, Tolima mantuvo la presión ofensiva y siguió buscando el tanto que le diera mayor tranquilidad en la serie. Ese gol llegó en los minutos finales del compromiso, cuando Juan Pablo Torres culminó un contragolpe y definió ante el arquero rival para sellar el 2-0 definitivo.

Acá, el gol del triunfo:

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del Deportes Tolima! Torres con el gol de la ¿Clasificación? a grupos de la Libertadores ¡Los tenían! ▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/0Y1xW9dAgJ — ESPN Colombia (@ESPNColombia) March 12, 2026

Con ese resultado, el equipo de Ibagué ganó la llave con un marcador global de 2-1 y aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, uno de los objetivos más importantes de su temporada internacional.

* Pulzo.com se escribe con Z