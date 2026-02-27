Independiente Medellín y Deportes Tolima siguen firmes en su camino internacional y, tras superar sus respectivas llaves en la segunda fase previa de la Copa Libertadores, ya conocen a los rivales que deberán enfrentar en la tercera ronda, instancia definitiva antes de acceder a la fase de grupos del torneo continental.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Así quedaron los octavos de final de la Champions League: Luis Díaz tiene duro camino al título)

Ambos equipos colombianos dieron un paso clave en su objetivo de instalarse entre los 32 mejores clubes del continente, pero ahora tendrán un desafío mayor: superar una última serie de ida y vuelta para asegurar su presencia en la fase de grupos, donde ya esperan los equipos clasificados de manera directa.

Tanto el ‘Poderoso’ como el ‘Vinotinto y Oro’ deberán mostrar su mejor versión en los próximos 180 minutos para unirse a Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla en el sorteo principal del certamen.

Lee También

Rivales de Medellín y Tolima en Libertadores

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo llega a esta instancia con la moral en alto luego de eliminar a Liverpool de Uruguay. Sin embargo, el destino ha querido que su siguiente obstáculo sea nuevamente uruguayo: Juventud de Las Piedras.

El equipo ‘pedrense’ es la gran revelación de esta edición tras haber dejado en el camino al histórico Guaraní de Paraguay en una serie donde la disciplina táctica fue su mayor arma.

En cuanto al equipo de Ibagué dirigido por Lucas González, deberá enfrentar a O’Higgins de Chile. El conjunto de Rancagua viene con el pecho inflado tras eliminar a un grande como el Bahía de Brasil, demostrando que el fútbol chileno está en un proceso de resurgimiento competitivo.

O’Higgins es un equipo que prioriza la posesión del balón y el juego asociativo, un estilo que suele incomodar al Tolima cuando no logra recuperar la pelota rápidamente.

La serie iniciará en territorio austral, en el Estadio El Teniente, un escenario donde la presión del público se hace sentir. Tolima necesitará recuperar a sus jugadores tocados físicamente para poder resistir el ritmo que proponen los chilenos y definir, una vez más, bajo el calor de la “Ciudad Musical”.

⭐😍 ¡Los ocho equipos de Fase 3 definidos! Así jugarán camino a la Fase de Grupos de la 🏆 CONMEBOL #Libertadores. #GloriaEterna pic.twitter.com/q9ezyzmEVj — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 27, 2026

¿Cuándo se jugarán los partidos?

La Conmebol ya definió los horarios y las fechas para estos cruces definitivos. Las próximas dos semanas serán definitivas para las aspiraciones internacionales del país:

Partidos de ida

Miércoles 4 de marzo

O’Higgins vs. Tolima: 7:30 p. m. (hora Colombia) en Rancagua.

Jueves 5 de marzo

Juventud vs. Medellín: 7:30 p. m. (hora Colombia) en Montevideo.

Partidos de vuelta

Miércoles 11 de marzo

Tolima vs. O’Higgins: 7::30 p. m. en Ibagué.

Jueves 12 de marzo

Medellín vs. Juventud: 7:30 p. m. en Medellín.

🏆📅 ¡Fixture definido para la Fase 3! Así jugarán en busca de cuatro lugares en la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores. #GloriaEterna pic.twitter.com/GxRJwadYt9 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 27, 2026

¿Qué se juegan además de la clasificación?

Clasificar a la fase de grupos garantiza un ingreso económico que ronda los 3 millones de dólares, una cifra que oxigena las finanzas de cualquier club en el FPC.

¿Y qué pasa si pierden? Aquí entra el “plan de contingencia” de la Conmebol. Los cuatro equipos que resulten eliminados en esta Fase 3 obtendrán un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Es decir, Medellín y Tolima ya tienen asegurada competencia internacional para el resto del semestre, pero el gran objetivo sigue siendo el trofeo más importante de América.

* Pulzo.com se escribe con Z