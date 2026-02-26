Este jueves 26 de febrero, Real Cartagena rompió el mercado de fichajes del Torneo de Ascenso al confirmar la contratación de Jarlan Barrera, uno de los mediocampistas más talentosos —y a la vez controversiales— del fútbol profesional colombiano en la última década.

El volante de 30 años, cuya zurda ha pasado por algunos de los clubes más grandes del país, llega al equipo ‘Heroico’ con una misión única y urgente: devolver a la institución a la primera división tras 14 años de ausencia.

Su fichaje no es solo una adición táctica, sino un golpe de autoridad de las directivas del club, que este año han apostado por una nómina de peso para no dar margen al error.

Tras finalizar su vínculo con Independiente Medellín en diciembre de 2025, el futuro de Barrera era una verdadera incógnita. Durante las primeras semanas de este año, se especuló con su posible regreso a la Liga BetPlay con equipos como el Deportivo Cali o incluso ofertas del exterior.

En las imágenes oficiales compartidas por el club, se le vio sonriente y con un estado físico óptimo.

¿Por qué equipos ha pasado Jarlan Barrera?

El Real Cartagena será el séptimo club en la carrera profesional de Jarlan Barrera. A sus 30 años ha vestido las camisetas de:

Junior de Barranquilla

Tigres UANL (México)

Rosario Central (Argentina)

Atlético Nacional

Deportivo Cali

Independiente Medellín

Esta vasta experiencia internacional y en finales del fútbol colombiano lo posicionan, desde ya, como el jugador a seguir en el Torneo BetPlay 2026.

