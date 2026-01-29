Atlético Nacional quiere seguir siendo el protagonista absoluto del mercado de pases en el fútbol colombiano, y aún más con la noticia que se conoció en las últimas horas sobre el posible regreso de uno de los jugadores más recordados de la institución.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Millonarios amaneció sin técnico luego de la derrota contra Deportivo Pasto)

Se trata de Stefan Medina, quien de acuerdo con el periodista Juan Felipe Cadavid estaría a pocos detalles de volver a ponerse la camiseta ‘Verdolaga’. En la emisora La FM, Cadavid mencionó que el club paisa hizo esfuerzos importantes para que el actual jugador de Rayados de Monterrey regresara en enero, pero las dinámicas propias del mercado internacional y los compromisos contractuales en México dilataron la operación.

Cadavid fue tajante al explicar la situación actual de la negociación:

Lee También

“Nacional lo quería para enero, por circunstancias del mercado no lo pudo hacer, pero prácticamente tiene listo el regreso de Stefan Medina para el segundo semestre”, explicó el comunicador en la mencionada emisora.

💣BOMBAZO EN NACIONAL💥 PRIMICIA EN LA FM 🟢 @JFCadavid confirma que Atlético Nacional tiene casi listo el regreso de Stefan Medina. Se arman los ‘verdolagas’ más que nunca.@EduardoLuisFut#LaFMMásFútbol #LaFMMásDeportes pic.twitter.com/qmbt8JPVwA — Deportes RCN (@DeportesRCN) January 28, 2026

La noticia cayó como un bálsamo para los seguidores que piden a gritos líderes con sentido de pertenencia. Sin embargo, el periodista también advirtió que, como es costumbre en estos casos de transferencias de alto impacto, el club podría mantener una postura reservada o incluso desmentir los acercamientos de manera oficial para no entorpecer la salida del jugador de su actual equipo.

“De pronto lo van a negar, van a decir que no, o simplemente que están preguntando, [pero] Nacional ya lo tenía muy cerca para enero y para contar con él este semestre; temas del mercado no lo permitieron, pero me dicen que prácticamente está listo y que en junio o julio sería jugador de Atlético Nacional”, añadió Cadavid en La FM.

El posible retorno de Medina no es un movimiento menor. El defensor, que se marchó de Nacional en 2014 tras ser pieza fundamental en el ciclo multicampeón de Juan Carlos Osorio, ha consolidado una carrera envidiable en la Liga MX, convirtiéndose en leyenda de Monterrey.

Para el cuerpo técnico de Atlético Nacional, contar con Stefan representa una solución doble. Su capacidad para desempeñarse con solvencia tanto en la posición de lateral derecho como en la de defensa central le daría al equipo una flexibilidad táctica necesaria para afrontar las competencias internacionales y el torneo local.

Además, su experiencia en la Selección Colombia y en finales continentales aportaría el liderazgo que el camerino requiere tras la salida de varios referentes en temporadas pasadas.

Por ahora, la directiva de Nacional se enfoca en el presente torneo, pero con la tranquilidad de que el primer gran refuerzo para el segundo semestre de 2026 ya tiene nombre y apellido. La operación retorno de uno de los “hijos de la casa” está en marcha y, salvo un giro inesperado de último minuto, Stefan Medina volverá a pisar el césped del Atanasio Girardot con los colores que lo vieron nacer futbolísticamente.

* Pulzo.com se escribe con Z