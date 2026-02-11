El regreso de Frank Fabra al Deportivo Independiente Medellín se concretó oficialmente este miércoles 11 de febrero, marcando un capítulo emotivo en la carrera del lateral izquierdo antioqueño.

Luego de una década exitosa en Boca Juniors, donde se consolidó como uno de los jugadores más laureados del club ‘xeneize’, Fabra vuelve a casa para vestir nuevamente los colores rojo y azul del Poderoso de la Montaña.

El anuncio llegó a través de las redes sociales oficiales del club, con un video creativo que incluyó música local y mensajes de bienvenida: “¡Regreso a casa! Vuelve a vestir los colores más lindos”.

Acá, el anuncio:

Fabra, nacido en Nechí (Antioquia) y de 34 años, firma un contrato con el ‘Poderoso’, luego de que su vínculo con Boca Juniors expirara el 31 de diciembre de 2025.

Fabra ya conoce bien la institución: en el Torneo Finalización 2015, disputó 24 partidos con el DIM, anotó 1 gol y entregó 2 asistencias. Fue precisamente desde allí que dio el salto al fútbol argentino, donde acumuló títulos importantes: múltiples Ligas Argentinas, Copas de la Liga y una Supercopa Argentina, además de ser protagonista en campañas internacionales.

También formó parte de la Selección Colombia en varios procesos, destacando por su capacidad ofensiva desde el carril izquierdo, su pegada de balón y su experiencia en partidos de alta presión.

Fabra llega sin mucho rodaje reciente —en 2025 solo jugó 4 partidos con Boca, el último en julio por Copa Argentina ante Atlético Tucumán—, pero su calidad técnica y liderazgo lo convierten en un refuerzo de peso.

¿Cuál fue la polémica en la que se vio involucrado Frank Fabra?

Hace unos días se filtró un video (de fecha incierta, posiblemente grabado en diciembre pasado) en el que Fabra aparece en una fiesta o celebración cantando con entusiasmo el ‘Pregón verde’, la icónica canción popular de Atlético Nacional lanzada en 1987 y considerada casi un himno extraoficial del club verdolaga.

El clip, donde Fabra corea el tema junto a otros presentes —incluido en algunas versiones a Cristian ‘Chicho’ Arango, hincha declarado de Nacional—, desató una ola de indignación entre los hinchas del DIM.

Acá, las imágenes en cuestión:

En el contexto del clásico paisa, una de las rivalidades más intensas del fútbol colombiano, cantar un tema emblemático del eterno rival se interpretó como una falta de respeto grave hacia la institución roja y su afición.

A pesar del revuelo, el DIM mantuvo el acuerdo. El contrato ya estaba firmado antes de que el video explotara públicamente, y el club optó por avanzar con la presentación. Finalmente, el regreso se concretó, y Fabra ya se entrena con el equipo.

