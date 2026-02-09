En estos meses antes del Mundial, una de las mayores preocupaciones de los futbolistas es el tema de las lesiones, puesto que cualquier complicación muscular puede dejar a los jugadores fuera del torneo más importante del mundo.

Es más, ya hay algunas bajas importantes en Japón, por poner un ejemplo, pero ahora se podría presentar otra baja en la Selección de Alemania, una de las favoritas para quedarse con el título.

Se trata del arquero Marc André Ter Stegen, futbolista del Barcelona que se fue cedido al Girona, quien apenas después de su primer partido con su nuevo equipo sufrió de una complicación muscular por la que tuvo que pasar por el quirófano.

Así lo comunicó el equipo:

🏥 | COMUNICAT MÈDIC: Marc-André ter Stegen ha estat intervingut quirúrgicament de la seva lesió. L’operació s’ha desenvolupat satisfactòriament i la disponibilitat del jugador dependrà de la seva evolució. 💪 Et desitgem una bona recuperació, Marc! pic.twitter.com/qWYiX2zOw0 — Girona FC (@GironaFC) February 7, 2026

Según el comunicado del equipo, la incapacidad estará relacionada con la evolución del jugador, por lo que no hay una fecha establecida para que pueda volver a las canchas y por eso lo más probable es que no alcance a llegar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Vale la pena recordar que el guardameta alemán viene también de recuperarse de una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla, pero cuando estaba volviendo el Barcelona contrató a Joan García y por eso perdió ritmo de competencia, así que decidió fichar por el Girona, aunque la suerte no lo acompañó nuevamente.

De esta manera, el técnico está pendiente para ver qué opciones le quedan, destacando que el titular indiscutible será Manuel Neuer, arquero del Bayern Múnich.

Contra quién juega Alemania en el Mundial 2026

Cabe recordar que Alemania viene con una deuda porque en los últimos mundiales le ha ido bastante mal. Sin embargo, este año le podría ir mejor, teniendo en cuenta que quedó ubicada en el grupo E junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

