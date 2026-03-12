El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en días pasados que el equipo iraní es bienvenido al torneo que se disputará en Norteamérica, pero este jueves sorprendió al afirmar que no sería apropiado que participe por su propia seguridad.

El comentario llegó en medio de la creciente tensión política y militar entre Estados Unidos e Irán, lo que ha llevado incluso a que desde el propio gobierno iraní se plantee la posibilidad de no disputar el campeonato.

Trump publicó un mensaje en su red social Truth Social en el que abordó directamente la posible presencia del combinado iraní en el Mundial y dejó clara su postura sobre el tema, señalando que, aunque no existe una prohibición formal para que juegue el torneo, considera que la situación de seguridad podría ser un problema.

“El equipo nacional de fútbol de Irán es bienvenido al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, escribió el presidente estadounidense.

🚨📲 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Donald Trump on Truth Social, recommending that Iran should not attend the World Cup. pic.twitter.com/VEDwDz9U1Z — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 12, 2026

El contexto político detrás de las declaraciones

Las palabras de Trump se producen en un momento especialmente delicado para las relaciones entre Washington y Teherán. En las últimas semanas se han intensificado los enfrentamientos y operaciones militares en la región, lo que ha elevado el clima de tensión entre ambos países.

En ese contexto, el presidente estadounidense planteó que la presencia de la selección iraní en territorio norteamericano podría crear preocupaciones de seguridad. Aunque el gobierno no ha anunciado ninguna medida concreta para impedir su participación, la advertencia del mandatario abrió interrogantes sobre el ambiente que rodearía al equipo si decide disputar el torneo.

La Copa del Mundo de 2026 será la primera en la historia con 48 selecciones y se celebrará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Para la fase de grupos, Irán tenía programado disputar sus partidos en ciudades estadounidenses.

La postura previa de la Fifa y de Gianni Infantino

La controversia también surge porque apenas unos días antes el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, comentara públicamente que Trump le había reiterado que Irán sería bienvenido en el Mundial.

Infantino explicó que, durante una reunión con el mandatario estadounidense para hablar de la organización del torneo, se abordó la situación política en Medio Oriente y la clasificación de Irán al campeonato. Según el dirigente, Trump aseguró que el equipo podía competir sin problema en el certamen.

Por esa razón, las declaraciones posteriores del presidente sobre la seguridad del equipo iraní fueron interpretadas por muchos como un giro en su discurso.

Mientras tanto, desde Teherán también han surgido dudas sobre la presencia de la selección en el torneo. El ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, señaló que la situación actual podría impedir que el país participe en el campeonato.

🇮🇷 Irán avisa de que no irá al Mundial debido al conflicto en Oriente Medio. ❌ Lo ha anunciado Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes de Irán. Vía 'iribnews' pic.twitter.com/AdvfZzlV5O — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 11, 2026

El funcionario afirmó que, debido al conflicto con Estados Unidos, el contexto no sería adecuado para que el equipo compita en el evento deportivo más importante del fútbol.

Aunque Irán ya consiguió su clasificación al Mundial, las declaraciones del gobierno han alimentado la posibilidad de una retirada voluntaria, algo muy poco común en la historia reciente del torneo.

