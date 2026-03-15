La ‘Finalissima’ entre España y Argentina, que debía enfrentar a los campeones de la Eurocopa 2024 y la Copa América 2024, fue cancelada tras no lograrse un acuerdo entre las organizaciones involucradas.

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El partido estaba programado inicialmente para el 27 de marzo en Doha, Catar, pero la situación de seguridad en Medio Oriente obligó a suspender esa sede.

Posteriormente, Uefa y Conmebol intentaron encontrar una alternativa para disputar el encuentro, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

España, a través de la Real Federación Española de Fútbol, mostró disposición para mantener el partido en la fecha prevista y propuso varias opciones. Entre ellas, jugar en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid con un reparto equitativo de aficionados entre ambos equipos.

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Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino rechazó esa posibilidad. También se planteó disputar la ‘Finalissima’ a doble partido, uno en Madrid y otro en Buenos Aires antes de los torneos continentales de 2028, propuesta que tampoco fue aceptada.

La Uefa incluso propuso buscar una sede neutral en Europa para jugar el 27 o el 30 de marzo, pero Argentina rechazó esa alternativa. Como contrapropuesta, la AFA sugirió disputar el partido después del Mundial, algo inviable debido al calendario de España.

Finalmente, Argentina solo aceptaba jugar el 31 de marzo, fecha que tampoco resultó posible.

Ante la falta de consenso, la Uefa confirmó la cancelación definitiva de esta edición del torneo. La ‘Finalissima’ es un torneo creado para enfrentar a los campeones de Europa y Sudamérica, cuya primera edición en 2022 ganó Argentina al vencer 3-0 a Italia en Wembley.

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