Este domingo primero de marzo, el mundo del fútbol recibió un balde de agua fría. Lo que prometía ser el evento deportivo del año previo al Mundial, la Finalissima entre Argentina y España, ha sido suspendida en su sede original.

La noticia, que ya le da la vuelta al planeta, pone en duda si el enfrentamiento entre Lionel Messi y la joven estrella Lamine Yamal podrá darse en el corto plazo.

La decisión no fue tomada por la Fifa ni por las confederaciones involucradas (Conmebol y Uefa) de manera inicial, sino por el propio gobierno de Catar.

Debido a la escalada de tensiones y el conflicto bélico que atraviesa la región de Medio Oriente en las últimas horas, la Federación de Fútbol de Qatar (QFA) anunció la suspensión total de cualquier actividad deportiva en su territorio “hasta nuevo aviso”.

🚨🇶🇦 La QFA confirmó que, a raíz del conflicto bélico que atraviesa la región, queda aplazada toda la actividad futbolística a disputarse en Catar "hasta nuevo aviso". ⚠️ Esto afecta a la Finalissima entre España y Argentina y a otros cinco amistosos a jugarse durante marzo en… pic.twitter.com/CSsD3cUhZz — Samuel Vargas (@SVargasOK) March 1, 2026

El Estadio de Lusail, donde Argentina se coronó campeona del mundo en 2022, era el lugar elegido para este choque de titanes el próximo 27 de marzo. Sin embargo, la seguridad de los planteles y de los miles de aficionados que ya tenían tiquetes comprados no está garantizada.

Según reportes de medios internacionales como Sport, el cierre del espacio aéreo en zonas aledañas y el riesgo geopolítico obligaron a las autoridades cataríes a poner un freno de mano.

“La prioridad absoluta es la integridad de los atletas y espectadores”, reza el comunicado oficial emitido desde Doha. Esto significa que, técnicamente, el partido no podrá llevarse a cabo en la fecha y lugar pactados hace apenas unos meses.

¿Qué pasará con el partido entre Argentina y España?

A pesar del caos informativo, es importante aclarar que la Finalissima no ha sido cancelada definitivamente, sino que ha entrado en una fase de “reubicación urgente”. Los presidentes de la Conmebol y la Uefa ya estarían en conversaciones directas para buscar una solución que no afecte el apretado calendario internacional.

Las opciones que se barajan en las oficinas de Zúrich son tres:

Mudanza a Europa: sedes como Londres (Wembley) o Madrid (Santiago Bernabéu) aparecen como los salvavidas más lógicos para mantener la fecha del 27 de marzo. Sede en América: Estados Unidos, que ya tiene toda la infraestructura lista para el Mundial de junio, podría recibir el encuentro como una “prueba de fuego”. Postergación: en el peor de los casos, el partido podría moverse para después de la Copa del Mundo, aunque esto le quitaría el brillo de ser el “duelo de campeones vigentes” antes de la gran cita orbital.

Por ahora, los hinchas que ya habían invertido una fortuna en viajes a Catar están a la espera de un pronunciamiento oficial sobre la devolución de dinero o la validez de las entradas en una nueva sede.

