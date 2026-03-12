El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, afirmó este jueves que buscará que la Finalissima entre la selección albiceleste y España se juegue en el estadio Monumental de Buenos Aires.

“Nos vamos a poner a trabajar, porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”, el estadio de River Plate, afirmó Tapia al retirarse de los tribunales, adonde fue citado en una investigación por presunta evasión fiscal.

En paralelo, la AFA informó en su cuenta oficial en la red social X que Tapia se reunía la noche del jueves con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, para abordar la organización del encuentro entre los campeones de América y Europa.

El partido entre Argentina y España está programado para el 27 de marzo en Lusail, cerca de Doha, pero su suerte quedó en suspenso debido a los ataques sufridos por Catar en el marco de la guerra en Oriente Medio.

La Uefa, órgano rector del fútbol europeo, expresó en un comunicado enviado a la AFP que “por el momento no se está considerando ninguna sede alternativa”. De todas maneras se espera una decisión en los próximos días.

El duelo entre Argentina y España es el último choque por un título oficial de selecciones antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Argentina es el vigente campeón de la Finalissima, ya que derrotó en 2022 a Italia en Wembley.

