En el Deportes Tolima hay ilusión debido a la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, pues luego de derrotar al conjunto chileno, al equipo le llegó una importante suma de dinero y ahora espera ser protagonista en el torneo internacional.

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Esta fue la narración de ese encuentro con el equipo de Pulzo Deportes:

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Sin embargo, esa ilusión se cambió por preocupación en las últimas horas debido a lo que dijo el presidente del equipo César Camargo, quien prendió las alarmas por el escenario deportivo de la ciudad de Ibagué.

Qué pasó con el Manuel Murillo Toro en la Copa Libertadores

En diálogo con el programa ‘Bajo presión’ de la ciudad de Ibagué, el presidente aseguró que los oficiales de Conmebol no están muy contentos con el estado del estadio y por eso empieza una carrera a contrarreloj para solucionar los problemas y que así les permitan usar el Manuel Murillo Toro.

“Tenemos varios inconvenientes muy graves que tenemos que solventar de una u otra forma. Uno de ellos tiene que ver con los requisitos que pide la Conmebol para un torneo como este. Desafortunadamente para nosotros, el estadio no cumple con muchas de las condiciones para que esos partidos se puedan hacer”, comenzó diciendo el presidente.

Y sobre si la localía en el estadio de Ibagué está confirmada, agregó: “No, no está asegurada. Tenemos que hacer algunas gestiones para eso […] Nuestra gramilla no fue de buen agrado para las autoridades de Conmebol, no está en buenas condiciones desafortunadamente. Tenemos un problema con los baños, tuvimos una queja y una sanción por el estado de los baños. Hay algunas restricciones que para la Conmebol es grave, como que las autoridades no pueden compartir entrada con el público general y más”.

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Ante esto, el presidente agregó que igual tienen un plan B, al igual que el resto de clubes, en caso de que no se pueda usar el estadio titular, que en este caso es Armenia. Sin embargo, Camargo fue enfático en asegurar que antes de dar cualquier información sobre cambio de sede, se hará hasta lo imposible para tener el estadio listo y que se puedan jugar los tres partidos de titular en el Manuel Murillo Toro.

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Por lo pronto, tanto las directivas del Tolima como la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima trabajarán para mejorar todas las cuestiones y que se pueda tener la fiesta del fútbol en dicha ciudad.

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