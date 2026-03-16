El periodismo deportivo está de luto tras la muerte de Marcelo Araujo, histórico relator de televisión que falleció a los 78 años. La noticia fue confirmada por su amigo y colega Fernando Pacini durante una emisión en radio La Red.

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Araujo murió en la madrugada mientras se encontraba internado en el Hospital Italiano, generando tristeza entre colegas, aficionados y el mundo del fútbol.

Araujo marcó una época en la televisión gracias a su participación en el emblemático programa Fútbol de Primera, donde formó una recordada dupla con el comentarista Enrique Macaya Márquez.

El ciclo, que debutó en 1985, se convirtió en un referente para cubrir cada jornada del fútbol argentino durante 25 años. Su estilo innovador y enérgico cambió la forma de relatar los partidos en la televisión y dejó frases memorables como “¿Estás crazy, Macaya?” y “¡Si lo hacés me voy!”, que quedaron en la cultura popular.

A lo largo de su carrera también trabajó en radio y participó en programas deportivos junto a figuras como Fernando Niembro. Además, relató importantes momentos de la selección argentina, incluido el último gol de Diego Maradona con el equipo nacional en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Su voz también quedó asociada a jugadas históricas, como el recordado gol de Martín Palermo en un superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Con una trayectoria de décadas, Araujo dejó una huella profunda en el relato deportivo y en varias generaciones de periodistas y aficionados al fútbol.

Araujo trabajó en RCN

En Colombia, el relator trabajó para RCN en una dupla junto a Carlos Antonio Vélez. De hecho, el comentarista dejó un sentido mensaje al confirmarse la muerte de Araujo.

Uf… que mala noticia! Disfruté con Marce y Niembro el Mundial del 86 y el título de Bilardo hoy de cumpleaños, q paradoja, y luego vino al @CanalRCN y vivió nuestra liga algunos partidos… culto como ninguno y un buen amigo. Que Dios lo tenga cerca…. Un saludo sentido para su… https://t.co/VXRTh1lkKY — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) March 16, 2026

“Uf… qué mala noticia. Disfruté con Marce y Niembro el Mundial del 86 y el título de Bilardo, hoy de cumpleaños, qué paradoja. Luego vino a @CanalRCN y vivió algunos partidos de nuestra liga. Culto como ninguno y un buen amigo. Que Dios lo tenga cerca. Un saludo sentido para su familia y allegados”, apuntó Vélez en X.

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