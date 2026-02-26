La polémica arbitral que dejó el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional en el Estadio Nemesio Camacho El Campín sigue provocando reacciones en el entorno del fútbol colombiano.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Fui más vivo”: defensa de Nacional lanzó honestidad y despertó la furia de hinchas de Santa Fe)

Esta vez, quien se pronunció fue el periodista Carlos Antonio Vélez, que durante su programa ‘Palabras Mayores’ analizó la jugada que terminó con el gol anulado al equipo cardenal sobre el minuto 85 del compromiso.

El encuentro, que terminó con victoria 2-1 para el conjunto antioqueño, quedó marcado por la decisión arbitral que invalidó el que habría sido el empate de Santa Fe en la recta final del partido, tras una supuesta falta previa dentro del área.

Lee También

Durante la emisión del espacio radial, Vélez fue enfático al referirse a la acción que derivó en la anulación del tanto del equipo bogotano. Según su análisis, la anotación debía haber subido al marcador.

“Es gol legítimo… ¡legítimo!”, afirmó.

El periodista también cuestionó directamente la determinación tomada por el árbitro del compromiso, asegurando que la decisión terminó beneficiando al conjunto visitante en un momento determinante del juego.

“El árbitro resolvió a favor de Atlético Nacional. Nacional no necesita de eso, Nacional tiene una nómina extraordinaria, un magnífico equipo, pero acá le dieron una mano. El partido estaba para empate y esa jugada es legal”, sostuvo Vélez en el mismo espacio.

Acá, lo explicado por Carlos Antonio Vélez (minuto: 2:01:33):

En su intervención, el analista también hizo referencia al criterio que suele aplicarse en competiciones internacionales frente a este tipo de contactos dentro del área, señalando que, en su concepto, la jugada no cumplía con los niveles de intensidad necesarios para ser sancionada como falta.

“El fútbol es un deporte de contacto, como dice Hydar, y los contactos tienen unos niveles. Esos niveles son los que llaman los comentaristas y relatores como intensidad. Él sintió el toque y se cayó. Eso no se pita. Eso, por ejemplo en Champions, no se pita, en la Premier no se pita, en torneos decentes no se pita, y creo que en Colombia se juega un torneo decente, salvo que Ulloa piense lo contrario”, agregó.

Las declaraciones del periodista se suman a la discusión que ha surgido tras el partido, especialmente por tratarse de una acción que incidió directamente en el resultado final del compromiso disputado en Bogotá.

¿Cuál fue la polémica del gol anulado a Santa Fe?

La jugada que desató el debate se produjo en el minuto 85, cuando Santa Fe encontró el que parecía ser el empate 2-2 luego de un centro al área que terminó en anotación tras un cabezazo dentro del área rival.

Acá, la jugada en cuestión:

¡GOL ANULADO DE SANTA FE! Omar Frasica de cabeza anotaba el 2-2 pero el juez central decretó una falta previa de Hugo Rodallega ante César Haydar. #LALIGAxWIN 🦁⚽🟢 pic.twitter.com/mK6JJz2Okg — Win Sports (@WinSportsTV) February 26, 2026

Sin embargo, antes de validar el tanto, el árbitro sancionó una supuesta falta del delantero Hugo Rodallega sobre el defensor de Nacional César Haydar en la disputa por la posición. La acción fue revisada por el VAR, que finalmente respaldó la decisión tomada en el terreno de juego.

La determinación desató reclamos inmediatos por parte de los jugadores del equipo capitalino, que consideraron que el contacto entre ambos futbolistas hacía parte de una acción normal de juego dentro del área.

Tras la revisión, el gol fue anulado y el marcador se mantuvo 2-1 a favor de Atlético Nacional hasta el pitazo final, resultado que terminó sellando la victoria del conjunto visitante.

* Pulzo.com se escribe con Z